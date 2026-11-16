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La abultada derrota que sufrió la selección de Portugal ante Dinamarca por 1-4 no fue un simple resultado pasajero en la Liga de Naciones de la UEFA, sino que rápidamente se convirtió en nuevo motivo de disputa entre los aficionados de Cristiano Ronaldo y los críticos del seleccionador portugués, Jorge Jesus, después de que un sector de los seguidores de la histórica estrella vinculara la sorpresiva caída con la ausencia de su antiguo capitán, quien anunció su retirada del fútbol internacional pocos días antes del enfrentamiento.

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Algunos aficionados de Cristiano Ronaldo interpretaron el resultado como una prueba de que Portugal no puede seguir su camino sin él, recordando las polémicas que rodearon el final de su relación con la selección y considerando que lo ocurrido ante Dinamarca representa una dura respuesta a la decisión de apartarlo de los planes técnicos antes de anunciar su retirada.

Sin embargo, la lectura de los resultados de la selección en el último periodo plantea interrogantes sobre la exactitud de esta interpretación, sobre todo porque la ausencia de Ronaldo en los partidos no era algo nuevo, y porque Portugal logró una serie de victorias sin él en la alineación, e incluso consiguió imponerse al mismo rival en su propia casa apenas unas semanas antes.

Ronaldo: una leyenda que no se repetirá

Para empezar, no se puede tratar a Cristiano Ronaldo como un jugador cualquiera cuya relación con la selección portuguesa ha terminado, ya que la veterana estrella dejó un legado excepcional difícil de repetir, después de convertirse en el máximo goleador histórico de la selección con un registro de 146 goles en 234 partidos internacionales, además de ser el jugador con más presencias con la camiseta de Portugal.

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Ronaldo fue el principal artífice del giro histórico en la trayectoria de la selección, tras llevarla a la conquista del título de la Eurocopa 2016, el primer título continental en la historia de Portugal, antes de sumar con ella el título de la Liga de Naciones de la UEFA en 2019, y después coronar a la selección con el mismo torneo en 2025.

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Su influencia no se limitó a los números y los títulos, sino que se extendió a la creación de una identidad competitiva para toda una generación de jugadores, tras permanecer presente al frente de la selección durante más de dos décadas, y convertirse en el símbolo más destacado para la afición de Portugal.

Ronaldo también dejó su huella en seis ediciones del Mundial, confirmando lo excepcional de su trayectoria internacional, y dejando tras de sí un legado que supera con creces la polémica ligada a sus últimos días con la selección.

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Portugal ganó 4 veces consecutivas sin la participación de Ronaldo

A pesar de la dimensión histórica de Ronaldo, los últimos resultados de Portugal no respaldan la idea de que su ausencia sea la causa directa de todo lo que le ocurre a la selección.

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Tras la eliminación del Mundial 2026, la selección portuguesa inició una nueva etapa bajo la dirección de Jesus, y logró cuatro victorias consecutivas en la Liga de Naciones de la UEFA, durante las cuales Ronaldo tuvo una presencia muy limitada.

Portugal inauguró su camino con la victoria sobre Gales por un gol a cero el 24 de septiembre, en un partido en el que Ronaldo participó durante unos 66 minutos, antes de conseguir una victoria a domicilio ante Noruega por 2-1 el 27 de septiembre, sin que su excapitán participara, pese a estar en el banquillo.

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La cita más destacada llegó el 1 de octubre, cuando la selección portuguesa logró derribar a Dinamarca en Copenhague por 4-2, en un partido en el que Ronaldo estuvo ausente tras abandonar la concentración de la selección, antes de cerrar su racha de victorias con un nuevo triunfo sobre Noruega por 2-1 el 4 de octubre.

De este modo, la selección portuguesa logró cuatro victorias consecutivas, antes de encajar su primera derrota ante Dinamarca en el quinto enfrentamiento, lo que hace que vincular la última derrota a la mera ausencia de Ronaldo sea algo que necesita revisión.

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La disputa entre Jesus y Ronaldo precedió al anuncio de la retirada

La relación entre Ronaldo y Jesus había vivido una tensión a finales de septiembre, después de que el entrenador anunciara que no contaría con el capitán de la selección como titular ante Dinamarca, afirmando que la decisión de alinearlo le correspondía a él según las necesidades del partido.

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Esto llegó después de que Ronaldo permaneciera en el banquillo durante todo el enfrentamiento ante Noruega, pese a estar disponible, en un episodio que representó un giro llamativo en la forma de tratar a la estrella que se había habituado a liderar el ataque de Portugal durante muchos años.

Tras las declaraciones de Jesus, Ronaldo abandonó la concentración de la selección el 30 de septiembre, antes del enfrentamiento ante Dinamarca en Copenhague.

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Semanas después, Ronaldo anunció el 5 de noviembre de 2026 su retirada del fútbol internacional, poniendo fin a una trayectoria de 23 años con la selección, dejando tras de sí 234 partidos y 146 goles.

Así pues, la ausencia de Ronaldo en el último enfrentamiento ante Dinamarca no fue sorpresiva ni imprevista, sino que fue la prolongación de una etapa previa que vio su alejamiento de la participación y luego su salida de la concentración, antes de tomar su decisión definitiva de retirarse.

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Jesus rechaza atribuir a la ausencia de Ronaldo la responsabilidad de la derrota

Tras la abultada derrota ante Dinamarca, Jorge Jesus se encontró ante una pregunta directa sobre si la selección había echado en falta los servicios de Ronaldo, pero el entrenador portugués se negó a tratar la ausencia de la estrella como explicación de lo ocurrido.

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Jesus respondió a la pregunta diciendo: «¿Qué echamos en falta? Ya no es jugador de la selección, así que ¿qué podríamos echar en falta? Lo único que echamos en falta es su presencia aquí para hacerme compañía».

Las declaraciones del entrenador llegaron en una noche que vivió una presencia simbólica de Ronaldo, pues los jugadores de Portugal vistieron camisetas con su nombre y su número 7 antes del inicio del partido, y la afición desplegó una pancarta en homenaje a su excapitán, y coreó su nombre durante el encuentro.

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En cuanto al terreno de juego, la selección portuguesa sufrió evidentes problemas defensivos, tras encajar cuatro goles, entre ellos un penalti y dos goles del delantero Rasmus Højlund, antes de limitarse a un gol de honor marcado por Bernardo Silva en el tiempo de descuento.

Jesus reconoció la dificultad de la noche, señalando que su equipo no logró detener el ataque danés ni encontrar las soluciones ofensivas adecuadas, en su primera derrota desde que asumió el cargo.

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El fin de una era

No hay discusión en que la marcha de Ronaldo representa el fin de una etapa excepcional en la historia de la selección portuguesa, y que suplir a un jugador con su historial internacional y su dimensión como líder no es tarea fácil, pero eso no significa que cada resultado negativo tras su retirada deba convertirse en una prueba de que su ausencia es la causa.

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Portugal ya había vencido a la propia Dinamarca por 4-2 en Copenhague sin la participación de Ronaldo, y logró cuatro victorias consecutivas en el inicio de su camino en la Liga de Naciones de la UEFA, antes de sufrir una caída sorpresiva en su propia casa.

Entre reconocer el valor histórico de Ronaldo y atribuirle la responsabilidad de los resultados de la selección tras su marcha hay una gran distancia; la estrella portuguesa merece reconocimiento por lo que aportó a su país, pero la selección actual incluye a un grupo de jugadores de grandes cualidades, y sobre ellos y sobre el cuerpo técnico recae la responsabilidad de seguir compitiendo.

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La derrota ante Dinamarca puede ser un indicio de la existencia de problemas técnicos que necesitan solución dentro de la selección, pero no representa una prueba concluyente de que la retirada de Ronaldo sea la causa del traspié de Portugal, sobre todo porque los hechos previos demostraron la capacidad del equipo de lograr victorias en su ausencia.