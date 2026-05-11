Desmienten de inmediato la afirmación sobre Van Persie relacionada con Feyenoord y AZ

Wim Kieft elogió a Robin van Persie el lunes en el podcast «KieftJansenEgmondGijp». Kieft consideró que el entrenador del Feyenoord dio buena impresión el domingo en el partido en casa contra el AZ.

«Me pareció que Van Persie se movía bien por el campo. Y también parecía aliviado», señala Kieft, en referencia a que el Feyenoord se ha asegurado el segundo puesto en la Eredivisie y jugará la Liga de Campeones la próxima temporada.

No parece molesto por la llegada de Dick Advocaat; lo asume con naturalidad y ni siquiera menciona el tema. Creo que seguirá el año que viene”, añade el analista de Haarlem.

«Creo que lo ha hecho bien en cuanto a carisma y presencia», interviene su compañero de mesa Rob Jansen. El presentador Michel van Egmond discrepa: «No, hombre. Van Persie no lo ha hecho bien en cuanto a carisma».

«Su forma de mostrarse como persona es excelente», insiste Jansen. «Además, haberse mostrado muy cercano a Dennis te Kloese fue su último gesto».

“Aunque Te Kloese es profesional y tiene experiencia, las críticas a ese nivel no son agradables; pocas personas las soportan y eso se reflejó en su emoción. El público respondió a eso. Se lo deseo de todo corazón”, concluye Jansen sobre las escenas tras el Feyenoord-AZ.

«Ha tardado mucho tiempo en llegar, la liberación es enorme», dijo un emocionado Te Kloese en ESPN mientras contenía las lágrimas. «Ha sido un año difícil».