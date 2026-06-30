Algunos clubes de la Eredivisie ya preparan la temporada 2026/27 y empiezan a mostrar sus nuevas equipaciones. En la «Shirtparade» de VZ las recopilamos todas, de local y visitante. Este artículo se actualizará conforme se presenten más camisetas.
ADO Den Haag
LocalADO Den Haag
VisitaADO Den Haag
Ajax
Tercera equipaciónAjax
AZ
VisitaAZ
SC Cambuur
LocalSC Cambuur
Excelsior de Róterdam
Camiseta de visitanteExcelsior
FC Twente
LocalFC Twente
FC Utrecht
FueraFC Utrecht
Feyenoord (local)
En casaFeyenoord
Tercera equipaciónFeyenoord
Fortuna Sittard
LocalFortuna Sittard
Go Ahead Eagles
LocalGo Ahead Eagles
VisitanteGo Ahead Eagles
FC Groningen
En casaFC Groningen
FueraFC Groningen
sc Heerenveen
En casasc Heerenveen
NEC
Camiseta de los 4 díasNEC
PEC Zwolle
FueraPEC Zwolle
PSV (fuera)
De visitantePSV
Tercera camisetaPSV