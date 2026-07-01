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Youri Baas, Guus Til, Luciano Valente (nieuwe shirts)IMAGO/Voetbalzone

Traducido por

Desfile de camisetas de la Eredivisie de Voetbalzone para la temporada 2026/27: Excelsior y Willem II presentan sus nuevas equipaciones locales

FEATURES
Den Haag
Ajax
AZ Alkmaar
Cambuur
Excelsior
FC Twente
FC Utrecht
Feyenoord
Fortuna Sittard
Go Ahead Eagles
FC Groningen
SC Heerenveen
NEC Nimega
Zwolle
PSV Eindhoven
Sparta Rotterdam
Telstar
Willem
Eredivisie

Algunos clubes de la Eredivisie ya preparan la temporada 2026/27 y presentan sus nuevas equipaciones. En la «Shirtparade» de VZ las recopilamos de forma clara. Este artículo se actualizará conforme se presenten más camisetas.

ADO Den Haag

Local

ADO Den Haag (thuis)ADO Den Haag

Visita

ADO Den Haag uitshirtADO Den Haag

Ajax

Tercera equipación

Ajax (derde shirt)Ajax

AZ

Visita

AZ (uitshirt)AZ

SC Cambuur

Local

SC Cambuur thuisshirtSC Cambuur

Excelsior Rotterdam (local)

En casa

Excelsior thuisshirtExcelsior

Fuera

Excelsior uitshirtExcelsior

FC Twente

En casa

FC Twente (thuisshirt)FC Twente

FC Utrecht

Fuera

FC Utrecht (uit)FC Utrecht

Feyenoord (en casa)

En casa

Feyenoord thuisshirtFeyenoord

Tercera equipación

Feyenoord (derde shirt)Feyenoord

Fortuna Sittard

Local

Fortuna Sittard (thuis)Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles

Local

Go Ahead Eagles thuisshirtGo Ahead Eagles

Visitante

Go Ahead Eagles uitshirtGo Ahead Eagles

FC Groningen

En casa

FC Groningen (thuis)FC Groningen

Fuera

FC Groningen (uit)FC Groningen

sc Heerenveen

En casa

sc Heerenveen thuisshirtsc Heerenveen

NEC

Camiseta de los 4 días

NEC (vierdaagse shirt)NEC

PEC Zwolle

Fuera

PEC Zwolle uitshirtPEC Zwolle

PSV (fuera)

De visitante

PSV (uitshirt)PSV

Tercera camiseta

PSV derde shirtPSV

Sparta de Róterdam

Telstar

Willem II

Local

Willem II thuisshirtWillem II


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