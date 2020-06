Desescalada coronavirus, Fase 2 en Madrid y Barcelona: Cuándo empieza, qué se puede hacer y qué bares, terrazas y comercios abren

Las dos ciudades más grandes de España tendrán más posibilidades de movilidad y ocio a partir de este 8 de junio.

El ministro de Sanidad Salvador Illa anunció el viernes 5 de junio que la Comunidad de Madrid y la ciudad de accedían a la fase 2 de la desescalada, dentro del plan previsto por el Gobierno que contiene cuatro fases.

FASE 2: CUÁNDO EMPIEZA

Tanto la Comunidad de Madrid como Cataluña al completo, ya con Barcelona, entrarán en la fase 2 el lunes 8 de junio una vez que el Ministro de Sanidad lo anunciase y a expensas de que se refleje en el BOE si bien ya lo reflejó para las anteriores ciudades que avanzaron de fase en su publicación del 9 de mayo.

Tras tantos días de cuarentena, la población va avanzando en sus fases y es necesario conocer lo que se puede hacer en esta primera fase en estas dos grandes urbes.

Más equipos

FASE 2: ¿QUÉ SE PUEDE HACER?

A continuación, te contamos las principales novedades de la Fase 2, es decir, qué se puede hacer en las provincias mencionadas anteriormente a partir del día 25 de mayo.

Paseos y deporte individual: Todas las personas menores de 70 años podrán pasear y realizar actividades físicas durante el día. Solo se reservan las franjas comprendidas entre las 10.00 y las 12.00 y las 19.00 y las 20.00 para las personas mayores de 70 años. Además, también se podrá salir a hacer deporte en pareja, y los dos progenitores podrán salir a la calle a la par que sus hijos, eliminando la norma que dictaba que solo tenía que salir uno de ellos.

Reuniones: Se amplían a 15 los participantes permitidos en reuniones. Se incrementa hasta 20 las personas que pueden realizar en grupo actividades de turismo activo y de naturaleza y se permite la celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocio y conferencias sin que se supere la cifra de 50 asistentes y siempre que se respete la distancia física exigida de dos metros.

Acceso a segundas residencias: Se permite siempre que estén en la misma provincia, isla o unidad territorial de referencia.

FASE 2: ¿QUÉ COMERCIOS, ESTABLECIMIENTOS, TERRAZAS y BARES ABREN

Comercios: Los locales comerciales podrán abrir independientemente de su tamaño, aunque el aforo se reducirá al 40%. Deberá existir un horario para atender prioritariamente a mayores de 65 años.

Centros comerciales: Centros comerciales y parques comerciales podrán abrir siempre que limiten el aforo total al 30% de sus zonas comunes y al 40% el aforo de cada uno de los establecimientos situados en ellos. No se permitirá la permanencia de clientes en las zonas comunes excepto para el tránsito y las zonas infantiles siguen cerradas.

Bares y restaurantes: Abrirán establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, salvo los locales de discotecas y bares de ocio nocturno, siempre que no se supere un 40% de su aforo. No se podrá consumir en las barras y preferiblemente el cliente deberá reservar una mesa previamente. Las terrazas seguirán con una limitación del 50% de su aforo.

Hoteles: Podrán abrir al público las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos, siempre que no se supere un tercio de su aforo.

Cines y teatros: Todos los cines, teatros, auditorios y espacios similares podrán reabrir siempre que cuenten con butacas preasignadas y no superen un tercio del aforo. También podrán abrir las salas de exposiciones y monumentos, pero con un tercio de aforo. En las bibliotecas se permitirá la lectura dentro de las instalaciones, pero con la misma limitación de aforo.

Conciertos: En el caso de actividades al aire libre, el público deberá permanecer sentado, guardando la distancia necesaria y no podrá superarse un tercio del aforo autorizado, ni reunir más de 400 personas.

Piscinas: Las piscinas recreativas podrán reabrir, pero limitando al 30% el aforo.

Playas: Se reabrirán playas, pero guardando la distancia de seguridad de dos metros entre personas.

Sitios de culto: Se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere el 50% de su aforo. Además, se podrán realizar de nuevo bodas siempre que no se supere el 50% del aforo del lugar en el que se lleve a cabo y que no se superen las 100 personas si es al aire libre y las 50 si es bajo techo.

El artículo sigue a continuación

Velatorios: El máximo de asistentes a los velatorios será de 25 personas en espacios al aire libre y de 15 en espacios cerrados.