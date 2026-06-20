Desde Yeda, advertencia española sobre el hormigón saudí en el Mundial

Ramón Planes, asesor deportivo del Al-Ittihad, advirtió del peligro de Arabia Saudí de cara al duelo contra España en la segunda jornada del Mundial 2026. Los «Verdes» tienen el potencial para complicar a cualquier rival.

Los saudíes, que el domingo se medirán a España, quieren prolongar su buen momento tras empatar con Uruguay.

En declaraciones a la emisora española «Onda Cero», Planes afirmó que el encuentro se asemejará al que España jugó contra Cabo Verde, pero advirtió que Arabia Saudí posee mayor potencia ofensiva y velocidad en sus transiciones.

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Añadió que Arabia Saudí tiene jugadores que aprovechan los espacios y actúan con audacia, lo que planteará un reto distinto al que España afrontó en duelos previos.

Planes destacó que Arabia Saudí mostró un buen nivel ante Uruguay y que solo algunos detalles le impidieron ganar.

Destacó como punto fuerte la estabilidad técnica y la compenetración del grupo, ya que muchos jugadores repiten del Mundial 2022, lo que aporta experiencia para manejar la presión.

Y concluyó: «La defensa sólida y su capacidad de transición pueden complicar las cosas a España».

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Planes destacó la evolución del fútbol saudí en los últimos años, y la calificó como parte de un proyecto a largo plazo para impulsar el deporte en el país.

Finalmente, destacó el legado futbolístico del país: «Hay un proyecto muy claro para el crecimiento del país, el deporte y el fútbol. Han apostado por gente con experiencia, porque Arabia Saudí es la nación con más tradición futbolística de la región, y eso se nota en la evolución de su selección y en su capacidad para competir en grandes torneos».