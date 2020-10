Desde mi caverna mediática, renovaciones y preguntas

Escribir consiste en meterse en problemas. Y como en el Barça ya no cabe más porquería debajo de la alfombra, uno asume que, a partir de ahora, será considerado nuevo miembro de la caverna mediática. Asumido y procesado. Sin embargo, aunque a uno ya le etiqueten como alguien de la caverna cuyo único objeto de deseo es desestabilizar al Barça, hay asuntos que no pueden dejar de denunciarse. Al grano: La mayoría de los futbolistas del Barça, entre los que estaban los cuatro capitanes de la plantilla, firmaron un burofax en el que rechazaban negociar una rebaja salarial con la directiva. Como el imperio siempre contraataca, Josep María Bartomeu, todavía presidente del Barça hasta que la moción no sea realidad, se ha sacado un conejo de la chistera: Divide y vencerás. Con el único fin de salvar las cuentas, ha matado dos pájaros de un tiro: primero, romper la unidad del vestuario; segundo, dejarle una herencia envenenada al próximo presidente, en forma de hipoteca, con cuatro renovaciones a la carta.

El Barça anunció, a bombo y platillo, la renovación de una tacada de cuatro jugadores: Gerard Piqué, Marc André Ter Stegen, Clément Lenglet y Frenkie De Jong. A bote pronto, cualquier forofo culé debería festejar por todo lo alto que cuatro titulares indiscutibles continúen. El problema es que no son renovaciones, sino que en realidad son hipotecas para el futuro presidente y campos de minas para los socios. Los nuevos contratos prevén un recorte de salario en la primera temporada que podría alcanzar el 30%, para que en las siguientes campañas, progresivamente, se produzcan aumentos sobre las cifras acordadas. En la zona noble del club llaman al invento así: ‘calendarización”. Traducción: se rebajan algo el sueldo a cambio de más años de contrato. Siguen teniendo un contrato excelente y se lo aseguran dos o tres años más. Eso permite al presidente actual salvar las cuentas este año, recuperar apoyos en el vestuario y por supuesto, dejar atado de pies y manos al próximo presidente, que tendrá que ‘comerse’ esos contratos, condiciones, cifras y cláusulas.

Son cuatro renovaciones que tienen cuatro preguntas. Primera renovación: Clement Lenglet amplía contrato hasta el 30 junio de 2026 y su cláusula de rescisión será de 300 millones de euros. Primera pregunta: ¿Por qué se filtró que no había firmado el burofax de la plantilla negándose a bajar el sueldo y luego se dijo que sí había firmado esa misiva? Segunda renovación: Gerard Piqué amplía contrato hasta el 30 junio de 2024 y su cláusula de rescisión será de 500 millones. Segunda pregunta: ¿Es coherente que un club en problemas económicos graves se hipoteque renovando hasta los 37 años a un jugador y le coloque una cláusula 200 millones más alta que la de Lenglet? Tercera renovación: Marc André Ter Stegen, que exigía ser el portero mejor pagado del mundo y lo ha conseguido, amplía contrato hasta el 30 junio de 2025. Tercera pregunta: ¿El salario que va cobrar el portero alemán está fuera de mercado o es el último servicio del presidente a la parte del vestuario que nunca ha sido beligerante? Cuarta renovación: Frenkie De Jong amplía contrato hasta el 30 junio de 2026 y tendrá una cláusula de rescisión de 400 millones de euros. Cuarta pregunta: ¿Tiene sentido que De Jong renueve su contrato después de estar sólo una temporada en el club?

Repetimos: Dicen que escribir consiste en meterse en problemas. Y como en el Barça ya no cabe más porquería debajo de la alfombra, uno asume que, a partir de ahora, será considerado como un miembro más de la caverna mediática. Asumido y procesado.