Desde Luxemburgo: el Ittihad encuentra una nueva solución para su crisis en el centro del campo

El club Al-Ittihad ha encontrado una nueva solución a la crisis que atraviesa en el centro del campo durante el periodo actual, y lo ha hecho en Luxemburgo.

Al-Ittihad busca reforzar el centro del campo con al menos dos fichajes, especialmente tras la salida del brasileño Fabinho por finalización de su contrato, así como por la lesión que sufre el maliense Mamadou Doumbia desde el final de la temporada pasada.

El periodista saudí Majed Hood señaló, en un tuit a través de su cuenta personal en la red social "X", que el club Al-Ittihad se encuentra en negociaciones avanzadas para fichar a Leandro Barreiro, centrocampista del Benfica y de la selección de Luxemburgo.

Barreiro juega principalmente en la posición de mediocentro de contención, además tiene la capacidad de actuar como organizador de juego o como centrocampista defensivo, lo que lo convierte en una opción ideal para el técnico alemán Jens Wissing.

El jugador de 26 años milita en el Benfica desde 2024, cuando se incorporó de forma gratuita tras finalizar su contrato con el Mainz, para disputar con él 97 partidos, en los que logró marcar 11 goles y dar 12 asistencias.

Por su parte, Barreiro juega con la selección de Luxemburgo desde su primera convocatoria en 2018, y desde entonces ha disputado 73 partidos internacionales, en los que ha marcado dos goles y dado 8 asistencias.

Cabe recordar que el nombre del club Al-Ittihad se ha vinculado con el fichaje de varios jugadores en el centro del campo durante el periodo pasado, como los egipcios Imam Ashour y Marwan Attia, los marroquíes Sofyan Amrabat y Azzedine Ounahi, y los nigerianos Raphael Onyedika y Wilfred Ndidi.