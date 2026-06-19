Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Desde las gradas, Guardiola sigue de cerca a los «Leones del Atlas» y aviva los rumores

Escocia vs Marruecos
Escocia
Marruecos
World Cup
P. Guardiola
Escocia
Marruecos
EE. UU.
España

¿Hay algún indicio?

La presencia de Pep Guardiola, técnico del Manchester City, en el partido entre Marruecos y Escocia en Foxborough, Boston, ha reavivado los rumores sobre su futuro y la posibilidad de dirigir una selección nacional.

Las cámaras lo captaron siguiendo el partido desde las gradas.

El técnico, que se encuentra en Estados Unidos siguiendo la Copa del Mundo, no quiso perderse el encuentro de los “Leones del Atlas”, uno de los equipos más destacados del torneo.

No es la primera vez que se le vincula con una selección: ya se rumoreó que podría dirigir una tras dejar los clubes, y Marruecos es uno de los destinos citados.

Su presencia alimenta dudas: ¿un simple seguimiento técnico o un paso hacia su futuro profesional, ahora que su etapa en el Manchester City ha terminado?

World Cup
Escocia crest
Escocia
SCO
Brazil crest
Brazil
BRA
World Cup
Marruecos crest
Marruecos
MAR
Haití crest
Haití
HAI
Anuncios