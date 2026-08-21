El club Al-Shabab anunció este viernes la contratación oficial del internacional ghanés Thomas Partey, durante el actual periodo de fichajes de verano, convirtiendo así al veterano centrocampista en la última incorporación de "los Leones" de cara a la nueva temporada, en una medida que busca reforzar al equipo con un elemento que posee una gran experiencia a nivel europeo e internacional.

Al-Shabab desveló el fichaje a través de su cuenta oficial en la plataforma "X", mediante un vídeo que llevaba la frase: "Una estrella mundial ilumina el norte de la capital, desde la tierra del oro en el corazón de las selvas de África", anunciando así el club la incorporación del jugador ghanés a sus filas tras cerrar todos los trámites relacionados con la operación.

Partey había llegado a la capital, Riad, la tarde del jueves, donde fue recibido por varios directivos del club Al-Shabab, antes de dirigirse al hospital para someterse a los reconocimientos médicos, como paso previo para completar los trámites oficiales que precedieron al anuncio de su contratación.

Lea también: De Estados Unidos a Arabia Saudí: ¡la maldición de Yassine Bounou golpea a una estrella del Al-Hilal!

Partey tiene 33 años y cuenta con una larga trayectoria en los estadios europeos, después de haber vestido las camisetas de clubes destacados, entre los más notables el Atlético de Madrid español y el Villarreal, además del Arsenal inglés, con lo que Al-Shabab consigue un jugador que goza de una amplia experiencia en las grandes competiciones y de la capacidad de lidiar con la presión de los partidos.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

Durante la temporada pasada, el centrocampista ghanés disputó 32 partidos con la camiseta del Villarreal en las distintas competiciones, sin marcar ni dar ninguna asistencia de gol, y también apareció con la selección de su país en las competiciones de la Copa del Mundo 2026, antes de decidir vivir una nueva experiencia fuera de Europa a través de la puerta de la Roshn Saudi League.

Al-Shabab espera que la experiencia de Partey aporte al equipo un refuerzo importante durante la nueva temporada, especialmente al contar con un historial repleto de partidos al más alto nivel, mientras el club apuesta por su experiencia técnica y personal para contribuir a construir un equipo más fuerte y con mayor capacidad de competir y mejorar su imagen durante la próxima etapa.