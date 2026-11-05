El nombre del portugués Nuno Santo volvió al centro de atención en el fútbol saudí, después de que varios informes de prensa apuntaran a la posibilidad de que asuma la dirección técnica del Al-Ahli, tras su destitución del banquillo del West Ham United inglés, en un momento en el que el conjunto vive una etapa complicada bajo el mando del neerlandés Mariano Pusic, en medio de la irregularidad de resultados y el aumento de las peticiones para su salida.

Estas noticias abrieron el debate sobre la posibilidad de que el técnico portugués regrese a la Roshn Saudi League por la puerta del Al-Ahli, especialmente porque ya cuenta con una experiencia anterior exitosa en los campos saudíes, después de llevar al Al-Ittihad a conquistar el título de Liga y la Supercopa, lo que vinculó su nombre a una de las etapas más destacadas del club en los últimos años.

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El periodista Walid Al-Farraj abordó la posibilidad de que el Al-Ahli contrate a Nuno Santo, durante su programa « Rotana Sport con Walid », preguntándose: «¿Puede el Al-Ahli contratar a Santo? ¿Y cómo puede sacarle provecho?».

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La respuesta llegó del analista del programa, Imad Al-Salmi, quien aseguró que las capacidades del técnico portugués pueden ayudar al Al-Ahli a recuperar su equilibrio y volver al buen camino, en referencia a su bagaje técnico y a su capacidad para desenvolverse en las competiciones saudíes.

Por su parte, el periodista Mohamed Al-Sheikh respaldó la idea de contratar a Nuno Santo, calificando el paso como una oportunidad ideal para el Al-Ahli, dado el buen conocimiento que tiene el técnico portugués del ambiente de la Roshn Saudi League y de la naturaleza de la competencia entre sus clubes.

Al-Sheikh insistió en que el Al-Ahli necesita resolver el asunto de Pusic antes de pensar en la próxima etapa, al considerar que la destitución del técnico neerlandés y la contratación de Santo podrían representar un nuevo comienzo para el equipo, ante la necesidad de corregir el rumbo y recuperar los resultados positivos.

Entre los informes que circulan y las opiniones de los analistas, el nombre de Nuno Santo sigue sobre la mesa como una posible opción para el Al-Ahli, sin que exista un anuncio oficial de negociaciones o de un acuerdo entre ambas partes, mientras la afición aguarda lo que depararán los acontecimientos en torno al futuro de Pusic y al puesto de dirección técnica dentro del club.