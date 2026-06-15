Desde la puerta de Arabia Saudí... Donis pasa a la historia del Mundial

El griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, hizo historia en el Mundial 2026 al convertirse en uno de los pocos helenos que han dirigido a una selección en la fase final de la Copa del Mundo. Logró esto en el partido contra Uruguay en la primera jornada del grupo H.

El conjunto árabe, integrante del Grupo H junto a España, Cabo Verde y Uruguay, se adelantó en la primera parte y maneja una ventaja valiosa en la lucha por los puntos.

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Según Opta, es el segundo técnico griego en un Mundial tras Alkitas Panagoulias, quien dirigió a Grecia en 1994.

Este logro refleja la escasa presencia de técnicos griegos en la máxima competición y sitúa a Donis entre los entrenadores más destacados de la historia de su país.

Donis asumió el cargo pocas semanas antes del torneo, reemplazando al francés Hervé Renard.