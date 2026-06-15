Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP
GOAL

Traducido por

Desde la puerta de Arabia Saudí... Donis pasa a la historia del Mundial

G. Donis
Arabia Saudí vs Uruguay
Arabia Saudí
Uruguay
World Cup
Grecia
Arabia Saudí
Uruguay
EE. UU.

El entrenador griego hace historia

El griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, hizo historia en el Mundial 2026 al convertirse en uno de los pocos helenos que han dirigido a una selección en la fase final de la Copa del Mundo. Logró esto en el partido contra Uruguay en la primera jornada del grupo H.

El conjunto árabe, integrante del Grupo H junto a España, Cabo Verde y Uruguay, se adelantó en la primera parte y maneja una ventaja valiosa en la lucha por los puntos.

Lee también... Vídeo: Al-Omari hace historia en el Mundial de Estados Unidos con un gol letal ante Uruguay

Según Opta, es el segundo técnico griego en un Mundial tras Alkitas Panagoulias, quien dirigió a Grecia en 1994.

Este logro refleja la escasa presencia de técnicos griegos en la máxima competición y sitúa a Donis entre los entrenadores más destacados de la historia de su país.

World Cup
España crest
España
ESP
Arabia Saudí crest
Arabia Saudí
KSA
World Cup
Uruguay crest
Uruguay
URU
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV

Donis asumió el cargo pocas semanas antes del torneo, reemplazando al francés Hervé Renard.

Anuncios