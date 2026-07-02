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Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Desde hace cuatro meses se debate una idea... Una decisión aplazada que convierte a Roshen en la «liga de los extranjeros»

1ª División
Arabia Saudí
Arabia Saudí

La Liga Saudí se prepara para una nueva decisión histórica

La cantidad de jugadores extranjeros en la Liga Saudí sigue en el foco, especialmente tras la temprana eliminación de Arabia Saudí en el Mundial 2026.

El equipo quedó último del Grupo H con dos puntos, tras empatar con Uruguay y Cabo Verde y perder 4-0 ante España.

Algunos culparon del fracaso al alto número de extranjeros en la Liga Saudí, mientras que otros proponen aumentarlo.

Según el diario saudí «Al-Sharq Al-Awsat», la Liga Roshen ha discutido con la Federación Saudí de Fútbol permitir a los clubes fichar un número ilimitado de extranjeros.

El objetivo es impulsar la salida de futbolistas saudíes a ligas europeas, medida que se ve como una solución a largo plazo para la selección.

La idea no es nueva: se planteó hace cuatro meses tras varias reuniones para analizar sus pros y contras, aunque aún no hay acuerdo final.

Sin embargo, se cree que la medida no se aplicará la próxima temporada, pues la Federación ya informó a los clubes que se mantendrá el mismo límite de extranjeros.

La norma actual permite a cada club inscribir a ocho jugadores extranjeros sin límite de edad y a dos menores de 21 años, aunque solo ocho pueden entrar en la convocatoria de cada partido de la Liga Roshen.

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