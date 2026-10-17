Desde el fondo: un delantero africano sueña con competir con Cristiano Ronaldo y Toney por el Pichichi de la Roshn

Un delantero africano sueña con competir con las estrellas de la Roshn Saudi League por el título de máximo goleador en la presente temporada 2026-2027, a pesar de que juega en uno de los clubes que luchan por evitar el descenso.

Se trata del guineano Alexandre Mendy, delantero del Al Faisaly, que firmó un triplete con el que guió a su equipo a su primera victoria en la presente temporada de la Roshn League, a costa del Al Khaleej por 3-2, ayer viernes, en la novena jornada.

El triplete de Mendy se convirtió en el segundo en la historia del Al Faisaly en la liga saudí, después del albanés Migjen Mimeli, elevando así su cuenta en la presente edición de la competición a 4 goles.

El delantero guineano se refirió a este asunto en declaraciones al diario saudí "Asharq Al-Awsat", donde dijo: "Espero convertirme en el máximo goleador de la liga saudí esta temporada".

Y añadió: "Quiero contribuir con mis compañeros a ofrecer un nivel destacado que ayude al equipo a cumplir sus aspiraciones, y la más importante es asegurar la permanencia una temporada más, pues la prioridad para mí es servir al equipo y al grupo".

Mendy se encuentra a 7 goles completos del inglés Ivan Toney, delantero del Al Ahli, que lidera la tabla de goleadores de la liga saudí en la presente temporada con 11 goles.

Cabe recordar que el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, logró ganar el título de máximo goleador de la liga saudí dos veces en las últimas 3 temporadas, mientras que el mexicano Julián Quiñones, delantero del Al Qadsiah, se llevó el galardón la temporada pasada.