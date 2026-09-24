El Bayern de Múnich planea reforzar su plantilla en el próximo mercado invernal con un fichaje destacado procedente del Barcelona.

Ante el creciente interés de otros clubes en Jamal Musiala y Michael Olise, el conjunto bávaro ha comenzado a trazar planes alternativos para incorporar a un nuevo delantero.

La cadena Sky Sports informó de que el Bayern de Múnich prepara sus fondos para presentar una oferta por Dani Olmo, estrella del Barcelona.

El club alemán mantiene un interés de larga data en Dani Olmo, desde la exitosa etapa de cuatro años que el jugador vivió en Alemania con el Leipzig, además de haber seguido su continua evolución en el Barcelona.





Sin embargo, el fichaje de Olmo no será sencillo, ya que su valor actual se estima en unos 60 millones de libras esterlinas, es decir, el equivalente a 70 millones de euros.

Olmo fue una de las piezas influyentes en la conquista del Mundial 2026 por parte de España, tras haber sido titular en todos los partidos de su selección salvo en dos, entre ellos la final, además de dar dos asistencias durante el torneo.

Después de comenzar su trayectoria con el primer equipo en el Dinamo de Zagreb, el jugador, de 28 años, anotó 29 goles y repartió 34 asistencias durante su etapa con el Leipzig, antes de fichar por el Barcelona a cambio de 47 millones de libras esterlinas en 2024.

Desde su llegada al Barcelona, Olmo ha marcado 20 goles y ha dado otras tantas asistencias en cerca de 100 partidos.

Dani Olmo acumula en su haber 12 goles y 58 partidos internacionales con la selección de España, y su contrato con el Barcelona se extiende hasta el verano de 2030.