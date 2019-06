Desde cuándo dirige y cómo llegó Gustavo Matosas a la Selección de Costa Rica

El ex-técnico del Atlas, América y León es el técnico del rival del Tricolor en cuartos de final de la Copa Oro 2019.

Después del bicampeonato con León y en la constante turbulencia que vivió la Selección mexicana, Gustavo Matosas fue uno de los más grandes candidatos para hacerse cargo del Tricolor, gracias a su propuesta ambiciosa y futbol ofensivo que tanto le redituó en la .

Después de dirigir al en 2015 y fracasar rotundamente con la entidad Rojinegra, el nombre de Matosas desapareció del mapa, viviendo experiencias como timonel en Arabia Saudita, y , asumiendo inesperadamente en 2018 las riendas de la Selección de , en su primera aventura como técnico de equipo nacional.

Gracias a su pasado ganador y la buena imagen que dejó en , el nombre del entrenador uruguayo estuvo vinculado con Pumas y , aunque se dice que nunca asumió el cargo por sus enormes expectativas salariales y complicada relación con los directivos.

El próximo sábado México se cruzará con la Selección de Costa Rica, representando el reencuentro de Matosas con el balompié mexicano, una liga que conoce a la perfección y en la que vivió los momentos más dulces de su trayectoria profesional. Al momento de ser designado eligió como su auxiliar a Héctor El Pity Altamirano, exjugador azteca que militó con Santos y y que funge como su mano derecha en el ambicioso proyecto.

Aferrándose a su identidad valiente y frontal, el técnico se envalentonó y aseguró que el combinado Tico tiene todas las herramientas para vencer al Tri y dejarlo en el camino. "Estamos preparados para ganarle a cualquiera, mis jugadores tienen mucha clase, mucha jeraquía, México es un gran equipo, pero once contra once y la pelota en medio así es el fútbol, no hay mucho misterio en el futbol", dijo.

Sabiendo que será otra oportunidad de impresionar a los dirigentes mexicanos que no han confiado en él, Matosas enfrentará un seductor desafío este sábado, siendo uno de los entrenadores del continente que mejor podría estudiar al Tricolor. ¿Podrá disfritar una Pura Vida acabando el encuentro de cuartos de final?