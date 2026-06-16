Goal.com
En directoEntradas
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-KSA-PRO LEAGUE-NASSR-AHLIAFP

Traducido por

Desde Bélgica y Francia... Una intervención inesperada amenaza los primeros fichajes del Al-Ahli saudí

Fichajes
Al Ahli
1ª División
A. Kinteh
Arabia Saudí
Gambia

El campeón de Asia busca reforzar su plantilla de cara a la nueva temporada

Al-Ahli de Arabia Saudí podría perder su primer fichaje del verano por la irrupción inesperada de dos clubes de Bélgica y Francia.

Varios medios aseguraban que el Al-Ahli tenía cerrado el fichaje del defensa gambiano Aboubakar Sidi Kante, del Tromsø noruego, tras superar una puja con el Colonia.

Sin embargo, el periodista Santi Ona informó en su cuenta de «X» que el Club Brugge belga y el Estrasburgo francés presentaron ofertas de última hora por el joven defensa.

Por ahora, el club noruego prefiere la oferta saudí, pero ambos equipos buscan cambiar la situación en las próximas 48 horas.

Cabe recordar que Kante, de 19 años, es una de las mayores promesas del fútbol noruego y europeo, y su nombre ha sonado en varios equipos de élite en los últimos meses.

Anuncios