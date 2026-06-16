Desde Bélgica y Francia... Una intervención inesperada amenaza los primeros fichajes del Al-Ahli saudí

Al-Ahli de Arabia Saudí podría perder su primer fichaje del verano por la irrupción inesperada de dos clubes de Bélgica y Francia.

Varios medios aseguraban que el Al-Ahli tenía cerrado el fichaje del defensa gambiano Aboubakar Sidi Kante, del Tromsø noruego, tras superar una puja con el Colonia.

Sin embargo, el periodista Santi Ona informó en su cuenta de «X» que el Club Brugge belga y el Estrasburgo francés presentaron ofertas de última hora por el joven defensa.

Por ahora, el club noruego prefiere la oferta saudí, pero ambos equipos buscan cambiar la situación en las próximas 48 horas.

Cabe recordar que Kante, de 19 años, es una de las mayores promesas del fútbol noruego y europeo, y su nombre ha sonado en varios equipos de élite en los últimos meses.