Los sueños del Al-Ittihad de fichar un sustituto para su centrocampista brasileño Fabinho se han visto amenazados por la entrada de un gigante alemán en la operación.

El periodista italiano Fabrizio Romano afirmó que el club alemán Eintracht Frankfurt está presionando con fuerza para hacerse con los servicios del nigeriano Raphael Onyedika, centrocampista del Club Brujas, durante el actual mercado de fichajes de verano.

Según un tuit del periodista italiano, a través de su cuenta personal en la red social «X», el Al-Ittihad también ha entrado en la carrera por fichar a Onyedika en el mercado veraniego en curso, mediante el envío de una oferta oficial.

El club belga valora a su centrocampista nigeriano en unos 10 millones de euros, dado que su contrato con el equipo finaliza al término de la próxima temporada y que tendría la posibilidad de firmar por un nuevo club en el mercado invernal.

El Al-Ittihad busca fichar a un nuevo jugador para el centro del campo, tras haber decidido prescindir de su centrocampista brasileño Fabinho después de que su contrato finalizara al término de la pasada temporada.

Onyedika (25 años) ofreció un rendimiento destacado con el Club Brujas durante la pasada temporada, en la que disputó 42 partidos en las distintas competiciones, marcando 3 goles y dando dos asistencias.