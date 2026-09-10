No hace tanto tiempo, en el FK Bodö/Glimt tenían dificultades incluso para convencer a jugadores del sur de Noruega de fichar por el equipo revelación de la pasada temporada de la Champions League.

"Los jugadores echaban un vistazo al mapa y veían que nuestra casa está al norte del círculo polar ártico. Aquí hace frío, hace viento y llueve a menudo. La ciudad grande más cercana al norte está a diez horas en coche. La ciudad grande más cercana al sur, también", dice Frode Thomassen. En invierno, el sol no se deja ver durante un mes en la ciudad.

Y quién sabe si el hoy director ejecutivo y una de las caras de este ascenso, en realidad imposible en el fútbol moderno, del FK Bodö/Glimt se habría unido alguna vez al club tras décadas como futbolista profesional, dirigente deportivo y profesor universitario en la comparativamente cálida capital, Oslo, si no hubiera nacido y crecido en el ártico norte de Noruega.

Pero Thomassen, de 59 años, regresó en 2003 a su región natal y empezó en el entonces equipo ascensor FK Bodö/Glimt como entrenador juvenil. Más tarde fue director de la academia y miembro de la junta directiva. Cuando el club estuvo al borde de la insolvencia en 2010, toda la ciudad se solidarizó con la entidad: aficionados, vecinos, empresarios y los pescadores de la zona aportaron dinero, el club se salvó y, en los años siguientes, se apostó casi exclusivamente por jugadores formados en casa.

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¿Cuántos títulos ha ganado Bodö/Glimt en los últimos años?

Pero el verdadero cuento no empieza hasta 2017: el FK Bodö/Glimt vuelve a descender, Thomassen se convierte en CEO y un hombre bastante desconocido incluso en el fútbol noruego llamado Kjetil Knutsen pasa a ser segundo entrenador. Entonces movían en total 4,2 millones de euros al año, y la facturación de un club de la tercera división alemana ya era por entonces el doble.

Suben de inmediato, Knutsen es ascendido a primer entrenador. El resto es un único sueño febril: subcampeón en 2019, campeón en 2020, por primera vez en su historia, campeón de nuevo en 2021, 2023 y 2024. Además, en 2021/2022 cae en la Conference League recién en cuartos de final, en 2022/2023 juega por primera vez la Europa League, en 2024/2025 llega hasta las semifinales de la Europa League, la temporada pasada debuta por primera vez en la Champions League y solo cae en octavos de final ante el Sporting de Lisboa tras un partidazo en la ida y un desplome en la vuelta, después de haber derrotado antes, entre otros, al Manchester City, al Atlético de Madrid y al Inter de Milán.

Y todo eso con un equipo que practica un fútbol de resultados intenso en la presión y en la carrera, dinámico, apasionante y nunca sobrio, y que sigue estando compuesto casi por completo por noruegos, aunque cada vez más procedentes de todo el país. También hay repatriados del extranjero europeo: el máximo goleador de la pasada temporada fue Jens Petter Hauge, que ya jugó en el Milan y en el Eintracht Frankfurt. El capitán es Patrick Berg, que regresó del Lens y cuyo padre, Örjan Berg, jugó durante años en Suiza en la década de 1990 y en 1992 incluso pasó medio año en Múnich con los Löwen, y que hoy es director deportivo del FK Bodö/Glimt.

Si depende de Thomassen, la proporción de legionarios también debería aumentar pronto. "Por supuesto, la ubicación sigue limitándonos un poco. Pero hemos evolucionado y seguimos evolucionando. Creo que a estas alturas somos un buen destino y podemos ser interesantes para jugadores de toda Escandinavia". Círculo polar ártico o no, sin sol en invierno o no.

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¿Cuál es el secreto del éxito del FK Bodö/Glimt?

¿Dónde va a terminar todo esto? "Ahora tenemos 750.000 seguidores en Instagram, más que cualquier otro equipo escandinavo. Creo que tenemos el potencial para ser el segundo club favorito de todo el mundo".

¿Y por qué no? El FK Bodö/Glimt es un equipo simpático y en ascenso de una liga europea en crecimiento —este año, con Bodö y Viking Stavanger, por primera vez hay dos clubes noruegos en la máxima competición—, de una nación futbolística en crecimiento.

La historia podría ser peor. Las condiciones para convertirse en uno de los clubes de culto absolutos también están ahí al margen del éxito deportivo.

Cuando Frode Thomassen dice que son un club en el que se trata de "cultura y valores", no suena al habitual discurso de marketing del fútbol moderno. "No tenemos inversor, no tenemos un propietario privado. Creo que es una historia interesante en un fútbol que se ha vuelto tan comercial".

Thomassen dice "interesante", y no "en realidad imposible", también porque él y los demás responsables del FK Bodö/Glimt están bastante convencidos de su estrategia. "Aquí no hablamos de que queramos ganar y no nos marcamos objetivos. Hablamos de rendimiento. Si rendimos, entonces llegan los resultados", dice, y explica: "Tenemos cuatro valores fundamentales que el club debe representar: rendimiento, desarrollo, lealtad y unidad. Trabajamos en base a ellos".

¿Qué tienen en común Bodö/Glimt y el Bayern de Múnich?

Por razonable y meditado que suene todo esto, no sería la primera vez, especialmente en el fútbol, que una sociedad tira por la borda sus valores una vez que ha olido el gran éxito y los fondos millonarios. En el último ejercicio, Bodö/Glimt facturó alrededor de 75 millones de euros, sobre todo gracias a sus exitosas campañas europeas, una magnitud muy distinta a la de 2017.

Eso no inquieta a Thomassen, aunque está convencido de que al norte del círculo polar ártico no se dejarán corromper por el éxito. "Aquí lleva trabajando el mismo grupo de personas desde hace diez años, nos gusta estar aquí y hemos recorrido juntos este camino paso a paso. Últimamente también hemos asumido riesgos, pero siempre en pasos pequeños. Disfrutamos del éxito y estamos centrados en mejorar, pero no sentimos ninguna expectativa sobre nosotros".

En lugar de hacer locuras en el mercado de fichajes, están construyendo un nuevo estadio; la Arctic Arena debería estar terminada el año que viene. Además, invierten en start-ups de IA y datos para agrupar de forma sensata toda la información que se va recopilando como club y como equipo de fútbol, y así poder hacer luego cosas útiles (y quizá incluso lucrativas) con ella. Lo que se suele hacer cuando se tiene un plan y no se persiguen sueños salvajes.

Ahora, a los sensatos conquistadores de cumbres del círculo polar ártico les toca visitar este jueves, en la primera jornada de la nueva temporada de la Champions League, al Bayern de Múnich (21:00, DAZN en directo). Y, en cierto modo, los noruegos incluso miran de tú a tú al campeón récord alemán, ya que ambos equipos acaban de ser nominados al Balón de Oro como equipo del año. Ahí, por supuesto, terminan ya las similitudes. "Bayern de Múnich será un partido muy especial para nosotros", dice Thomassen, "una bonita prueba para nosotros". Esperan ser lo bastante buenos como para poder competir. ¿Y si no? "Entonces habremos aprendido algo de ello".