Deschamps resuelve la «plaza en el aire» en la alineación de Francia ante Marruecos

Didier Deschamps ya decidió quién ocupará una posición clave en Francia para el partido de cuartos de final contra Marruecos mañana jueves en el Mundial 2026.

Desde el inicio del Mundial 2026, Deschamps parece haber definido su once, aunque el extremo izquierdo se lo reparten Désiré Doué y Bradley Barcola.

Doi fue titular al inicio del torneo, pero Parkola le reemplazó con el avance de la competición.

Parkola ha sido titular en los dos últimos partidos, mientras que Doué, que entró como suplente en octavos, resultó decisivo.

Según «Canal Plus», Deschamps elegiría a Dui frente a Marruecos.