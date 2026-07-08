Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Deschamps resuelve la «plaza en el aire» en la alineación de Francia ante Marruecos

Francia vs Marruecos
Francia
Marruecos
World Cup
D. Deschamps
B. Barcola
D. Doue
Francia
Marruecos
EE. UU.

Un partido muy esperado en cuartos de final

Didier Deschamps ya decidió quién ocupará una posición clave en Francia para el partido de cuartos de final contra Marruecos mañana jueves en el Mundial 2026.

Desde el inicio del Mundial 2026, Deschamps parece haber definido su once, aunque el extremo izquierdo se lo reparten Désiré Doué y Bradley Barcola.

Doi fue titular al inicio del torneo, pero Parkola le reemplazó con el avance de la competición.

Parkola ha sido titular en los dos últimos partidos, mientras que Doué, que entró como suplente en octavos, resultó decisivo.

 Según «Canal Plus», Deschamps elegiría a Dui frente a Marruecos.

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
Marruecos crest
Marruecos
MAR

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google