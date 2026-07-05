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Muhammad Sharaf Eldeen

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Deschamps: «Paraguay usó todas las artimañas y pidió a sus jugadores que protegieran a Mbappé»

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Deschamps criticó el estilo de juego de Paraguay

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, admitió que su equipo sufrió un duro duelo físico contra Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026 y mostró preocupación por Kylian Mbappé tras lo que llamó una «batalla encarnizada».

Francia pasó a cuartos al ganar 1-0 con un penalti de Mbappé en la segunda parte, en un partido marcado por las interrupciones y el calor, mientras Paraguay recurrió a entradas duras y errores tácticos para frenar el ritmo francés.

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Deschamps, en declaraciones a «Reuters», admitió que pidió a los jugadores más corpulentos que protegieran a su capitán en los minutos finales, cuando Paraguay presionó en busca del empate.

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Deschamps afirmó: «Les pedí a los jugadores más corpulentos que se colocaran alrededor de Kylian al final, porque iban a derribarlo… No fue fácil, utilizaron todas las artimañas posibles… Este no es el tipo de fútbol que atrae al público al estadio, pero defendieron bien».

Y añadió: «Los partidos contra estos equipos de Sudamérica siempre son difíciles».

Mbappé añadió que Francia estaba preparada para un duelo físico y supo adaptarse al estilo rival.

La estrella del Real Madrid añadió: «Sabíamos qué partido nos esperaba. Si había que jugar con fuerza, podemos hacerlo; podemos jugar un fútbol feo. Ellos pensaban que llegaríamos de traje, pero estuvimos a la altura físicamente».

Con esta victoria, Francia se medirá a Marruecos en cuartos de final, tras la victoria de los Leones del Atlas sobre Canadá (3-0).

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