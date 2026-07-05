Didier Deschamps, seleccionador de Francia, admitió que su equipo sufrió un duro duelo físico contra Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026 y mostró preocupación por Kylian Mbappé tras lo que llamó una «batalla encarnizada».

Francia pasó a cuartos al ganar 1-0 con un penalti de Mbappé en la segunda parte, en un partido marcado por las interrupciones y el calor, mientras Paraguay recurrió a entradas duras y errores tácticos para frenar el ritmo francés.

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Deschamps, en declaraciones a «Reuters», admitió que pidió a los jugadores más corpulentos que protegieran a su capitán en los minutos finales, cuando Paraguay presionó en busca del empate.

Deschamps afirmó: «Les pedí a los jugadores más corpulentos que se colocaran alrededor de Kylian al final, porque iban a derribarlo… No fue fácil, utilizaron todas las artimañas posibles… Este no es el tipo de fútbol que atrae al público al estadio, pero defendieron bien».

Y añadió: «Los partidos contra estos equipos de Sudamérica siempre son difíciles».

Mbappé añadió que Francia estaba preparada para un duelo físico y supo adaptarse al estilo rival.

La estrella del Real Madrid añadió: «Sabíamos qué partido nos esperaba. Si había que jugar con fuerza, podemos hacerlo; podemos jugar un fútbol feo. Ellos pensaban que llegaríamos de traje, pero estuvimos a la altura físicamente».

Con esta victoria, Francia se medirá a Marruecos en cuartos de final, tras la victoria de los Leones del Atlas sobre Canadá (3-0).