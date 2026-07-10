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Hussein Hamdy

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Deschamps: «Mbappé no es un dictador... y esta es la razón por la que falló el penalti contra Bono»

D. Deschamps
K. Mbappe
Y. Bounou
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Fortaleza mental

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, defendió a Kylian Mbappé y lo describió como un capitán ideal cuya influencia va más allá de los goles.

Tras la victoria 2-0 sobre Marruecos y la clasificación a semifinales, afirmó en rueda de prensa: «Muchos creen que Kylian es un dictador egoísta, pero es un líder perfecto y lo demuestra en el campo, más allá de sus goles».

También habló de la larga interrupción antes del penalti que Yassine Bono detuvo a Mbappé y admitió que aún no entiende qué pasó.

El seleccionador francés explicó: «Pareció que el VAR revisó la jugada, el árbitro lo confirmó, luego se analizó una falta y se tardó casi dos minutos en revisar las imágenes; pero, en cualquier caso, hubo dudas y se tardó mucho; Kylian ya estaba listo para disparar y, aunque no busco excusas para él, fue una situación complicada».

Elogió la fortaleza mental del equipo y su reacción tras desperdiciar varias ocasiones en la primera parte.

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En la primera parte fallamos un penalti y tuvimos tres ocasiones, pero eso no genera dudas en nuestros jugadores ni en Kylian. El rival también corrió mucho y, con el cansancio, se crearon más espacios. además, apenas nos crearon ocasiones».

En la segunda parte, Francia superó la resistencia de Marruecos con goles de Mbappé y Dembélé, y alcanzó las semifinales del Mundial por tercera vez consecutiva.

El delantero del Real Madrid marcó su octavo gol en un Mundial, igualando a Lionel Messi en la cima de la clasificación de goleadores y peleando por la Bota de Oro.

La final será el 14 de julio en Dallas contra el ganador del España-Bélgica, que se juega hoy en Los Ángeles.

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