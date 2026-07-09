Kylian Mbappé escribirá su nombre en oro en el Mundial 2026 cuando guíe el ataque francés ante Marruecos en cuartos de final, bajo la dirección de Didier Deschamps.

Según Opta, si juega de titular ante los “Leones del Atlas”, sumará 20 partidos en Mundiales con Deschamps, récord histórico para un jugador con un mismo técnico.

Esta marca supera cualquier récord previo de un jugador con un mismo técnico en el mayor escenario futbolístico.

Desde su debut con Deschamps en Rusia 2018, a los 19 años, Mbappé se ha vuelto imprescindible para el seleccionador francés. ya que jugó todos los partidos de Francia en las dos últimas ediciones, la llevó a ganar el título en 2018 y a la final de 2022, antes de seguir haciendo historia en 2026.

Con 12 goles, está a uno de igualar el récord de Just Fontaine como máximo anotador francés en Mundiales.

La nueva marca de Mbappé con Deschamps no solo refleja continuidad, sino la relación excepcional entre un técnico que apostó por un joven hace ocho años y una estrella que le devuelve la confianza batiendo récords.