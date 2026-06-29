Deschamps: «Este trío nos complicará la vida...» y una lesión deja fuera a la estrella de Francia ante Suecia

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, se muestra preparado para el duelo ante Suecia en la Copa del Mundo. Tras el fallecimiento de su madre, afirma: «Fue un momento difícil, pero ahora todo va bien».

En la víspera del encuentro, afirmó: «Ha sido duro, pero estoy bien. Volví el viernes por la tarde y todo va bien».

Deschamps se ausentó tras el funeral de su madre el martes, por lo que Guy Stéphane dirigió el Francia-Noruega.

Sobre la polémica por la negativa de la FIFA a que Francia usara brazaletes negros en señal de apoyo, afirmó que ya había recibido «suficientes muestras de aprecio» y que portarlos «no habría cambiado nada».

Sobre el duelo ante Suecia, advirtió que el rival «no tiene nada que perder» y que «nos complicará con jugadores como Jörgensen, Isaac e Ilanga», por lo que pidió a su plantilla evitar el «exceso de confianza».

El seleccionador de los «Blancos» añadió: «Somos los favoritos y eso no ha cambiado tras la fase de grupos. Pero ahora el marcador está a cero. Marcamos diez goles y encajamos solo dos, y debemos mantener la calma y la claridad».

Francia es la selección más goleadora de la fase de grupos, igualada con Holanda y Alemania, y la única con dos jugadores que han marcado al menos cuatro tantos: Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé.

Sobre Mbappé afirmó: «Está en un estado de forma magnífico, tanto física como mentalmente, y es un jugador de talla mundial. Ya estuvo excelente en 2018, pero siempre quiere mejorar».

Cabe recordar que Mbappé está empatado con Klose con 16 goles en la historia del Mundial, solo por detrás de los 19 de Lionel Messi.

Thuram arrastra una pequeña lesión muscular que puede marginarlo, mientras que Saliba, pareja de Upamecano en la zaga, está casi listo pese a sus problemas de espalda.

Deschamps cerró hablando de Saliba, ausente ante Noruega: «Hablo con él a diario; ha tenido tiempo de recuperarse y su problema no le impedirá jugar. Es rápido, inteligente y transmite tranquilidad al equipo».