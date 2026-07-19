Deschamps estalla tras su marcha: «El ambiente es insoportable... Me he ido por el bien de Francia»

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, ha explicado por qué deja la selección tras el Mundial 2026.

La selección francesa perdió 2-0 ante España en semifinales y 6-4 contra Inglaterra en el partido por el tercer puesto, en la madrugada de este domingo.

Su salida, anunciada hace más de un año, allana el camino para que Zinedine Zidane asuma el cargo.

Deschamps, que dirige a los “Gallos” desde 2021, explicó en M6 que se marcha para proteger a la selección, ya que su figura recibía duras críticas.

Como recoge Foot Mercato, añadió: «He gestionado mi salida porque tomé la decisión por mí mismo. Decidí que debía terminar aquí. Y si he tomado esta decisión, lo digo con sinceridad, no ha sido por mí, sino por el bien de la selección francesa».

No lo había dicho antes, pero os lo digo con franqueza: mi decisión no fue por mí. El ambiente era insoportable y toda la atención recaía sobre mí. La selección francesa no se merece eso. No fue una decisión impulsiva, la pensé mucho. Desde que anuncié mi marcha, las cosas han mejorado para la selección».

El técnico, de 57 años, admitió que podría haber seguido al frente de la selección si lo hubiera deseado y ya planeaba el futuro, pero optó por irse para hacerlo de la mejor manera.

Y añadió: «Me gusta tener el control, y lo he tenido. Podría haber seguido, pero no quería. Podría haber decidido mi futuro antes o durante el Mundial, pero no lo hice por respeto a la selección. Todo tiene su momento».

Y añadió: «Me tomaré mi tiempo para recuperarme, pero no me quedaré de brazos cruzados. Gracias al fútbol y a la selección, tengo la libertad de elegir. Con modestia, tengo algunas ofertas, así que las estudiaré con calma».

Insistió en que el interés del equipo está por encima de las personas: «La selección francesa está por encima de todo. No es mía. He estado a su servicio durante 14 años».

Además, anunció que se apartará del equipo para dar espacio a su sucesor y afirmó: «A partir de esta tarde ya no hablaré de la selección francesa».

Deschamps ganó el Mundial 2018 con Francia y llegó a la final de 2022.