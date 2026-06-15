Deschamps: Esta selección es una firme candidata a ganar el Mundial

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, ha revelado sus pronósticos sobre la selección favorita para alzarse con el título del Mundial de 2026.

En la rueda de prensa previa al duelo contra Senegal, afirmó: «Es muy importante porque es el comienzo, pero lo mismo se aplica a todos; el partido no es decisivo, ya que quedan otros por disputar, pero marcará el rumbo. El último campeón perdió su partido inaugural y luego ganó el Mundial, y ese es el objetivo... ganar los partidos».

Sobre las pausas de hidratación, añadió: «En esos tres minutos puedes reunir al grupo, ajustar detalles y dar frescura al equipo, sobre todo con mucho calor». Lo vimos en los amistosos: es como jugar en cuatro tiempos, y son los jugadores quienes lo han decidido, así que debemos adaptarnos».

Preguntado por las favoritas, añadió: «Si hay un equipo favorito, ese es España; espero que los periodistas franceses les hagan la misma pregunta. Es un camino largo y difícil. tenemos potencial tras las dos últimas ediciones, pero no somos invencibles; el favorito es España».

Sobre Ousmane Dembélé, el seleccionador comentó: «Ganó el Balón de Oro porque se lo merecía, pero quiere rendir al máximo y ser decisivo, como en su club. Esta temporada ha tenido problemas físicos y aquí le hemos dado el tiempo necesario. Había seis jugadores que disputaron la final de la Liga de Campeones y también debían despejar la mente desde el punto de vista psicológico. Si está en su mejor nivel, será un gran refuerzo para Francia».

Preguntado por la derrota ante Senegal en 2002, respondió: «Eso es historia. Kanté no estaba aquí y dudo que lo viera. Fue hace 24 años; ahora buscaremos otro resultado».