Deschamps está preocupado... La participación de la estrella francesa ante Marruecos es una incógnita

La presencia del centrocampista francés Aurélien Tchouaméni en el partido de cuartos de final contra Marruecos, el jueves, es duda tras ausentarse hoy del entrenamiento colectivo, un día después de la victoria 1-0 sobre Paraguay en octavos.

Solo 18 jugadores participaron en la sesión en la Universidad de Bentley, cerca de Boston, mientras que siete se quedaron en el hotel: Mike Maignan, Dayot Upamecano, William Saliba, Jules Koundé, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé, quienes recibieron tratamiento fisioterapéutico o realizaron ejercicios en el interior.

Chouaméni, que se perdió el partido contra Paraguay el sábado por una lesión en el muslo, aún no tiene garantizada su presencia ante Marruecos, lo que preocupa al seleccionador Didier Deschamps.

La buena noticia es el regreso del delantero del Inter de Milán Marcus Thuram, ya recuperado de su lesión en la pantorrilla, aunque todavía no se ha integrado al grupo.

Toram arrancó con vueltas ligeras al campo junto a Lucas Deny, Mano Kone y Bradley Barcola, para luego realizar ejercicios específicos con el preparador físico, Cyril Moin, señal de que su recuperación avanza.