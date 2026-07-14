Didier Deschamps, seleccionador de Francia, criticó el arbitraje en la semifinal del Mundial 2026 contra España, perdida 2-0, pero reconoció que los errores de su equipo fueron la causa principal de la eliminación.

Tras el encuentro, declaró a RMC que sus jugadores están desanimados por no alcanzar la final y reconoció que España fue superior técnicamente y mereció avanzar.

Reconoció: «Los jugadores están destrozados, pero debemos ser realistas. España fue superior técnicamente y eso es nuestra responsabilidad. Erramos en los pases y en detalles que podrían haber cambiado el partido».

Aun así, se preguntó: «¿Tenía el árbitro el nivel suficiente para dirigir una semifinal del Mundial? No responderé, pero hubo muchas situaciones polémicas».

Añadió que esos errores no son la causa principal de la eliminación: «La primera causa de la derrota es que no rendimos a nuestro nivel habitual. A este nivel, cualquier pequeño error puede costarte muy caro, y España demostró más calidad que nosotros».

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En otras declaraciones, Deschamps volvió a referirse al arbitraje, aunque evitó lanzar acusaciones directas, afirmando: «Si hablo ahora del árbitro, se dirá que busco excusas porque hemos perdido, pero repito la misma pregunta: ¿estaba el árbitro cualificado para dirigir una semifinal del Mundial?».

«No solo el penalti fue polémico, hubo otras acciones; no tengo nada personal contra el árbitro, pero cualquiera puede hacerse esa pregunta».

El seleccionador francés admitió su decepción por no poder pelear por el título: «Nos preparamos para llegar a la final, pero no lo logramos. La decepción es enorme, aunque reconozco todo lo que el equipo ha dado en el torneo. Creíamos estar preparados, pero España dominó y a nosotros nos faltó precisión y energía. Cortaron nuestros ataques y desarmaron nuestra construcción; queríamos crearles más problemas en ataque».

Finalmente, prometió dejar atrás la derrota y concentrarse en el partido por el tercer puesto, que disputará contra el perdedor del Inglaterra-Argentina.