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Abdelmawgood Samir

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Deschamps desconcierta a los jugadores de Francia con una decisión sorprendente antes de su último partido con los Bleus

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El veterano entrenador se despide de sus jugadores tras el partido

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, negó tiempo libre a sus jugadores tras llegar a Miami el jueves. Quiere evitar cerrar su etapa con dos derrotas seguidas antes de enfrentar a Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026, este sábado.

Según L'Équipe, los jugadores llegaron al hotel de Fort Lauderdale al final de la tarde y pidieron un descanso para olvidar la derrota 0-2 ante España en semifinales, pero Deschamps y su cuerpo técnico lo rechazaron.

En un vídeo publicado el jueves en las redes de la selección, Deschamps justificó su postura: «La decepción está a la altura de nuestras ambiciones. Lo aceptamos, no hay otra opción; enfrentamos a una España muy fuerte que elevó su nivel. No conseguimos el resultado que queríamos».

El seleccionador francés añadió: «Muchos están decepcionados, pero queda un partido. No es un amistoso; todos deben asumir su responsabilidad con la camiseta y con quienes nos apoyan».

El partido por el tercer puesto se jugará el domingo en el Hard Rock Stadium de Miami. Ambos equipos preferirían no disputarlo, como admitió el seleccionador inglés Thomas Tuchel, por lo que Deschamps debe encontrar las palabras para motivar a los suyos y evitar cerrar su etapa con dos derrotas seguidas.

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