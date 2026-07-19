Deschamps: «Cometimos errores en la primera parte contra Inglaterra... y desperdiciamos la oportunidad de remontar»

Didier Deschamps asume la responsabilidad del «inaceptable» colapso de Francia en la primera parte, que costó la derrota 6-4 ante Inglaterra y puso fin a sus 14 años al frente de los Bleus.

El equipo galo llegó a estar 4-0 abajo en la primera parte del partido por el tercer puesto del Mundial, aunque reaccionó en la segunda, insuficiente para evitar la derrota de Deschamps en su partido 185 y último al frente del equipo.

Deschamps declaró: «Es unaderrota, pero íbamos perdiendo 4-0. Hemos hecho una primera parte inaceptable».

«Hubo una reacción, con lo que sabemos hacer bien. Tuvimos dos ocasiones para empatar 4-4, pero nos lanzamos al ataque con algo más de ímpetu».

«Eso es lo que sabemos hacer, pero no lo hicimos. Es culpa mía, porque no hice lo que se necesitaba en la primera parte».

Reconoció que la reacción tras el descanso recuperó algo de dignidad, pero admitió que la decepción de llegar a Norteamérica buscando el tercer título mundial sigue siendo grande.

Deschamps añadió: «Hubiera sido mejor terminar terceros. Vinimos con grandes ambiciones y conseguimos cosas positivas».

«Fallamos ante España, que jugó mejor. Este grupo tiene calidad y talento para lograr resultados», añadió.

A nivel humano, ha sido una bonita aventura de ocho semanas.

Concluyó: «La decepción existe, pero teníamos la oportunidad de hacer vibrar a decenas de millones de franceses. Es el Mundial, y no hay nada más bonito».