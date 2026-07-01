Deschamps, antes de los cuartos de final: «Lo logrado por Paraguay no es casualidad»

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, ha declarado que su equipo llega al Mundial 2026 con un objetivo: ganar el título y añadir la tercera estrella a la camiseta de los «Gallos», tras la victoria 3-0 sobre Suecia que les clasificó para octavos.

En octavos se medirá a Paraguay el domingo por la mañana.

Tras el encuentro, Deschamps declaró a M6 que habían superado la primera eliminatoria, pero pidió mantener la concentración para los siguientes desafíos.

«Hemos conseguido una victoria cómoda, aunque podríamos haber sido más eficaces en la primera parte. Debemos disfrutar de esta victoria, pero también sabemos que nos espera un nuevo partido dentro de cuatro días».

Y añadió: «Estamos aquí para cumplir nuestra misión y los jugadores lo saben. Hemos pasado una fase, pero quedan más. Tenemos un gran espíritu de equipo y orgullo, y debemos mantener concentración y determinación. Tenemos calidad y talento, pero debemos repetir este rendimiento en el próximo partido».

Advertencia sobre Paraguay

Pese a la alegría por la clasificación, Deschamps rechazó subestimar a Paraguay, rival en octavos tras eliminar a Alemania, y afirmó que la selección sudamericana merece todo respeto.

Dijo: «Les daremos a los jugadores dos días para disfrutar de la clasificación, pero después empezaremos a prepararnos para el próximo partido. He visto jugar a la selección de Paraguay, y lo que ha conseguido no es ninguna casualidad».

«Tienen el carácter sudamericano, son fuertes en los duelos y cuentan con jugadores de gran calidad. Ningún equipo llega a octavos por casualidad, así que los analizaremos y nos prepararemos de la mejor manera».

Recuerdos del Mundial de 1998

El cruce evoca el duelo de octavos del Mundial 1998, cuando Francia eliminó a Paraguay con el gol de oro de Laurent Blanc ante el equipo liderado por José Luis Chilavert.

En aquel encuentro, Deschamps portaba el brazalete de capitán de una Francia que acabaría conquistando su primer Mundial en casa.