Descensos, clasificación a Libertadores y Sudamericana y cruces de la Copa de la Liga: todo lo que define la Superliga 2018/19

Llegó la fecha final del campeonato de Primera División del fútbol argentino y casi todos los equipos juegan por algo.

La Superliga 2018/19 ya tiene un campeón. También se conoció el primer equipo que perdió la categoría y algunos de los que se aseguraron un lugar en la y la del año próximo. Sin embargo, todavía quedan varios asuntos por resolverse y todo se decidirá en la jornada final del campeonato.

¿Qué se define en la última fecha de la Superliga?

CUPOS PARA LAS COPAS INTERNACIONALES

Los clasificados para la Libertadores 2020 ya quedaron definidos: Racing, , Boca y River. Por su parte, (5º) y Vélez (6º) ya tienen su lugar asegurado en la Sudamericana y en la fecha 25 se definirán los tres restantes que los acompañarán: por ahora, están adentro Independiente, Unión y Lanús, pero tienen chances de meterse Talleres, Tigre, Huracán, Aldosivi y Godoy Cruz. .

DESCENSOS

Cuatro equipos intentarán evitar la pérdida de la categoría y acompañar a San Martín de Tucumán a la B Nacional, pero solo uno lo logrará. Patronato (90 puntos) -recibirá a -, San Martín de San Juan (88) -será local ante Talleres-, Tigre (88) -visitará a River en el Monumental- y (87) -jugará en Córdoba ante - son los clubes implicados y el conjunto de Paraná es el único que depende de sí mismo, mientras que los restantes esperan por su caída ante el Bicho para soñar. Lo destacado de esta pelea es que, en caso que el Patrón no gane, hay hasta cinco escenarios posibles de desempate.

CRUCES DE LA COPA DE LA SUPERLIGA

Los cruces de la Copa de la Superliga, el flamante certamen que se disputará a partir de abril y hasta principios de junio, se ordenarán según la tabla de posiciones. Los que terminen en los seis primeros puestos pasarán directamente a los octavos de final (privilegio que ya se aseguraron Racing, Defensa y Justicia, Boca, River y Atlético Tucumán), mientras que los 20 restantes se enfrentarán entre sí en cruces de ida y vuelta ( (7º vs 26º, 8º vs 25º, 9 vs 24º, 10 vs 23º, 11º vs 22º, 12º vs 21º, 13 vs 20º, 14º vs 19º, 15º vs 18º, 16º vs 17º) . Tras la última fecha, se sabrá cómo quedarán definidas las series y las llaves, en las que podrían darse partidos más que atractivos.

TABLA DE POSICIONES

CÓMO SE JUEGA LA FECHA

Viernes 5 de abril

21.10 San Martín de Tucumán - (Fox Sports Premium) | Pablo Dóvalo

Sábado 6 de abril

13.15 Gimnasia - (TNT Sports) | Nazareno Arasa

15.30 - (Fox Sports Premium) | Jorge Baliño

15.30 Unión - Estudiantes (TNT Sports) | Néstor Pitana

17.45 Vélez - (Fox Sports Premium) | Germán Delfino

20.00 - Boca (TNT Sports) | Diego Abal

Domingo 7 de abril

11.00 - Atlético Tucumán (Fox Sports Premium) | Darío Herrera

13.00 - Independiente (TNT Sports) | Fernando Echenique

15.15 River - Tigre (Fox Sports Premium) | Andrés Merlos

15.15 San Martín de San Juan - Talleres (Fox Sports) | Facundo Tello

15.15 Patronato - Argentinos (TNT Sports) | Fernando Rapallini

15.15 Belgrano - Godoy Cruz (TNT) | Patricio Loustau

18.30 Racing - Defensa y Justicia (Fox Sports Premium y TNT Sports) | Nicolás Lamolina