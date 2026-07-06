Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

Traducido por

Descanso para el trío de París... Enrique comenta el enfrentamiento entre España y Portugal

Portugal vs España
Portugal
España
World Cup
Paris Saint-Germain
Luis Enrique
Portugal
España

Luis Enrique, técnico del París Saint-Germain, reafirmó su vínculo con Gijón al inaugurar la Playa Verde, que desde hoy lleva su nombre. 

Enrique, en declaraciones al diario «Sport», afirmó: «Rara vez hablo de mi familia por mi trabajo, así que agradezco al Ayuntamiento de Gijón esta oportunidad».

Añadió: «Me fui hace más de 30 años por trabajo, pero vuelvo cada año. Todos saben lo que significa mi ciudad para mí. Este gesto es excepcional».

Preguntado por el próximo partido de la selección en el Mundial, se mostró optimista con «La Roja» pero evitó hacer pronósticos.

«El partido será fantástico y ojalá España gane su segundo Mundial», añadió.

World Cup
Portugal crest
Portugal
POR
España crest
España
ESP

Y añadió: «No me gusta hacer pronósticos, pero si España vence a Portugal, tendré a tres jugadores de vacaciones antes de tiempo».

Se refiere al trío luso formado por Vitinha, Nuno Mendes y João Neves.

Luis Enrique cree que la selección sigue creciendo y puede pelear por el título.

Concluyó: «El Mundial es complicado, pero España va por buen camino. Lo veré con mis padres y, aunque la dificultad crece, la selección mantiene su progresión».

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google