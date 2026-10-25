¡Desastroso debut de Seedorf! La exestrella neerlandesa cae en zona de descenso tras un alocado doblete en dos minutos

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Clarence Seedorf tuvo un debut de pesadilla como entrenador del Corinthians tras una dramática derrota por 3-2 a domicilio ante el Vasco da Gama. El resultado dejó al Corinthians en la zona de descenso del Brasileirão, pero el técnico neerlandés se mostró confiado en una rápida recuperación.

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Un doblete tardío del Vasco da Gama amarga el debut de Seedorf en el banquillo

Clarence Seedorf sufrió una dolorosa derrota en su primer partido oficial como entrenador del Corinthians: una remontada del Vasco da Gama en los últimos minutos condenó a su equipo a perder 3-2 en Sao Januario.

El técnico neerlandés se sentó por primera vez en el banquillo sin los lesionados Memphis Depay y Zakaria Labyad, dos jugadores clave, aunque Andre Ramalho, exdefensa del PSV, fue titular.

El resultado amplió a nueve partidos la racha del Corinthians sin ganar en liga, con ocho derrotas y un empate.

Un final frenético hunde al Corinthians tras una gran remontada

Después de que Jose Rodriguez adelantara al Vasco antes del descanso, el Corinthians reaccionó con fuerza en la segunda parte y se puso 2-1 con goles de Gustavo Henrique y Matheus Bidu.

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Sin embargo, el colombiano Marino Hinestroza, que había entrado como suplente, marcó dos veces en dos minutos, en el 87 y el 89, para dar la victoria al equipo local.

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«Es normal sentirse afectado al final. Trabajas muy duro y, en estos momentos, siempre es más difícil convertir todo lo positivo en algo positivo», declaró Seedorf tras el partido.

Seedorf pide confianza ante la amenaza del descenso

La derrota dejó al Corinthians en la decimoséptima posición de la tabla del Brasileirao, en puestos de descenso. Pese al revés, Seedorf elogió la lucha de su plantilla y se negó a caer en el pánico.

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«La lucha contra el descenso aún no ha terminado. Con el compromiso que vimos, la reacción en la segunda parte... El equipo está enfadado porque no consigue resultados», declaró Seedorf.

«El Corinthians demostró que quiere conseguirlo, que cree en ello. Después de entrar en el vestuario, el mensaje fue que esto aún no ha terminado. Conocemos nuestra fuerza».

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El Corinthians prepara un duelo decisivo en casa ante el Mirassol

Con el equipo de Seedorf luchando por salir de los cuatro últimos puestos, el Corinthians ya centra su atención en su próximo partido de liga.

El equipo de Seedorf volverá a casa para enfrentarse al Mirassol, decimoquinto clasificado, en el Neo Quimica Arena.

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El Corinthians recibirá al Mirassol con la intención de dar impulso a su lucha por la permanencia y poner fin a su racha sin victorias.