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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
Christian Guinin
Traducido por

«Desastrosa actuación defensiva»: la prensa inglesa destroza al equipo de Thomas Tuchel tras la derrota ante España

UEFA Nations League A
T. Tuchel
H. Kane
Inglaterra vs España
Inglaterra
España

En la primera jornada de la Nations League, Thomas Tuchel e Inglaterra encajan una amarga derrota contra España. La prensa lanza críticas contundentes.

Una vez más, el foco estuvo puesto en una defensa imprecisa y en los errores individuales justo antes de los goles de España.

En el 0-1, por ejemplo, el central del Manchester City Marc Guehi perdió el balón en la salida ante Lamine Yamal, que aprovechó el error con sangre fría para marcar el tempranero gol de la ventaja (6').

Tampoco quedó bien parada la zaga inglesa en el 2-2, en la figura de Nico O’Reilly. El lateral izquierdo, también con contrato en el ManCity, jugó el balón sin necesidad a los pies del rival Dani Olmo. El ex del Leipzig acabó cediendo el esférico a Alex Baena, que marcó el empate momentáneo desde unos 16 metros.

Ya unos minutos antes, Harry Kane había desperdiciado con ligereza una gran ocasión para encarrilar el partido. El delantero del Bayern de Múnich falló desde el punto de penalti después de que Rodri, de España, derribara a Jude Bellingham dentro del área. Inglaterra había remontado antes del descanso el gol inicial de Yamal con tantos de Kane (40') y Anthony Gordon (36'), antes de que Baena (60') y Mikel Oyarzabal (74') golpearan para la Furia Roja.

England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images

¿A qué rivales se enfrentarán todavía Thomas Tuchel e Inglaterra?

La Daily Mail habló de una "actuación defensiva catastrófica". "Thomas Tuchel debería sentir la presión. Está desarrollando un hábito desafortunado: en realidad, su rasgo distintivo debería ser llevar a Inglaterra hasta la línea de meta, pero volvió a mostrarse impotente cuando España dejó clara la diferencia de clase".

En el pasado Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, los Three Lions de Tuchel también habían dilapidado con ligereza una ventaja en semifinales contra Argentina. Entonces, las mayores críticas se centraron sobre todo en los cambios defensivos del técnico alemán.

"Inglaterra encuentra su ADN: Defensively Not Able (es decir, incapaz de defender)", sentenció el Telegraph, mientras que la BBC advirtió: "Inglaterra se entrega al caos, pero necesita control para ganar los grandes premios". Según la Sun, "el error de Guehi y el penalti fallado por Kane" fueron los principales responsables de la derrota.

Con esta derrota en el arranque, Tuchel e Inglaterra ocupan inicialmente la tercera plaza del grupo 3. Sus próximos rivales serán Chequia (29 de septiembre) y Croacia (3 de octubre), antes de que el 6 de octubre llegue ya el partido de vuelta ante los checos.

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