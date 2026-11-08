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Abobakr El Mokadem
Traducido por

Desastre en Noruega: se derrumba una grada de aficionados del Bodø/Glimt durante un partido de liga

Tromsoe vs Bodoe/Glimt
Tromsoe
Bodoe/Glimt
Eliteserien
Noruega

Los equipos de rescate se encuentran en el lugar

Un partido de la liga noruega estuvo a punto de convertirse en una auténtica catástrofe después de que se derrumbara una parte de las gradas que albergaba a los aficionados del equipo visitante, lo que obligó a suspender el encuentro.

 El sitio "Foot Mercato" señaló que el final de temporada vive una competición ardiente en Noruega, pues, a falta de solo cinco jornadas, el Viking Stavanger y el Bodø/Glimt están igualados con 59 puntos y pelean por el título.

 El Viking se enfrentará esta tarde al KFUM Oslo, mientras que el Bodø/Glimt jugó contra el Tromsø IL en un partido que reunió a dos equipos del norte de Noruega.

 Y aunque el marcador era de 0-0 poco antes del final de la primera parte, el encuentro se detuvo.

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De hecho, una parte de la grada de los aficionados del equipo visitante en el estadio Alfheim se derrumbó, y entre los afectados había varios seguidores del Bodø/Glimt.

Ambos equipos fueron enviados de regreso a los vestuarios y los aficionados abandonaron las gradas. Los equipos de rescate se encuentran en el lugar.

Hasta el momento no se han anunciado las consecuencias de esa crisis ni si hay heridos entre los aficionados o no.

 

 

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