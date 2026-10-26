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Gian Piero Gasperini ha valorado las repercusiones del dramático empate 3-3 de la Roma ante el Napoli y se ha referido en particular a las informaciones sobre Massimiliano Allegri. El técnico de la Roma también se ha mostrado optimista respecto a la profundidad de su plantilla mientras prepara el partido de Serie A del martes contra el Cagliari.

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Gasperini pone en duda las informaciones sobre lo ocurrido en el túnel

Las consecuencias del frenético empate 3-3 de la Roma ante el Nápoles han estado marcadas por la conducta del entrenador rival, Massimiliano Allegri. El técnico del Nápoles fue expulsado en los últimos minutos del partido tras el gol del empate de Leonardo Balerdi y posteriormente ha recibido una sanción de dos partidos sin poder sentarse en el banquillo. Poco después del pitido final surgieron informaciones que apuntaban a que Allegri había continuado con sus protestas en la zona del túnel y que, presuntamente, había hecho comentarios dirigidos a la clasificación de la Roma para la Champions League la temporada pasada.

Según informó TuttoMercatoWeb, Gasperini mantuvo la calma al responder directamente a las afirmaciones de que Allegri había gritado que a la Roma le habían regalado una plaza europea. «No lo oí, lo publicasteis vosotros. Los números son el resultado de todo lo que hicimos el año pasado. No leí ningún comentario al respecto, lo cual fue sin duda desafortunado», dijo a los periodistas.

Dybala, una buena noticia para el duelo ante el Cagliari

Al margen de la polémica disciplinaria, Gasperini ofreció novedades positivas sobre el estado físico del delantero estrella Paulo Dybala. El mediapunta argentino, que ha disputado ocho partidos entre todas las competiciones esta temporada y ha dado cuatro asistencias, se ha perdido los tres últimos encuentros de la Roma por problemas en el gemelo.

«En cuanto a las recuperaciones, el único que podría estar disponible es Dybala. Haremos algunas pruebas esta tarde para ver si podemos contar con él en el banquillo», explicó Gasperini ante los medios. «Eso ya sería positivo. Tengo mucha confianza». El entrenador también estudia si hacer rotaciones en otras posiciones del once inicial, incluidas posibles evaluaciones del estado de Manu Kone y Mile Svilar, ya que el escaso tiempo entre partidos exige gestionar con cuidado el estado físico de los jugadores.

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Rotaciones tácticas y profundidad de plantilla

Tras su reciente empate, la Roma elevó su cuenta a 18 puntos y ascendió al tercer puesto de la clasificación de la Serie A, a cuatro puntos del líder, el Inter. Con el partido ante el Cagliari cada vez más cerca, Gasperini afronta las habituales dudas de alineación de los equipos que compiten en la parte alta de la tabla.

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Sobre su elección del equipo, el técnico de la Roma añadió: «En cuanto a las rotaciones, hoy tenemos nuestro primer entrenamiento y ya es la víspera del partido, así que tendré que decidirlo hoy. Probablemente sí, pero veremos en función de nuestra valoración del rival. Tenemos una plantilla que permite hacer rotaciones sin problemas».

Dar continuidad a la racha invicta

La Roma atraviesa un gran momento de forma y no ha perdido ninguno de sus últimos 15 partidos de Serie A. Esta impresionante racha se remonta a principios de abril y constituye uno de los periodos de mayor regularidad de la historia reciente del club. Gasperini atribuyó esa estabilidad a la cultura del vestuario y al respaldo de la directiva, que anima a sus jugadores a asumir riesgos y a llevar la iniciativa.

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«Tenemos continuidad y debemos seguir adelante», concluyó el entrenador. «Nuestro objetivo es seguir mejorando y nunca hay un límite. Hemos sido capaces de repetir lo que queremos hacer en el campo, y eso nos está dando resultados con el tiempo. Seguimos afrontando los partidos de la misma manera. Nuestra plantilla está creciendo y tenemos un club que nos impulsa a ser proactivos y valientes».