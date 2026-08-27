El sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League para la temporada 2026-2027 deparó duros enfrentamientos para el Barcelona, después de que el equipo español quedara emparejado con ocho clubes, con cuatro partidos en su estadio y cuatro a domicilio.

El Barcelona disputa dos enfrentamientos de máxima exigencia ante el Manchester City y el Paris Saint-Germain, además de otros duelos frente al Aston Villa, el Sporting de Lisboa, el Feyenoord, el Galatasaray, el Como y el Sabah.

Los partidos del Barcelona en la fase de liga quedaron de la siguiente manera:

Barcelona - Manchester City inglés — en su estadio.

Paris Saint-Germain francés - Barcelona — a domicilio.

Barcelona - Aston Villa inglés — en su estadio.

Sporting de Lisboa portugués - Barcelona — a domicilio.

Barcelona - Feyenoord neerlandés — en su estadio.

Galatasaray turco - Barcelona — a domicilio.

Barcelona - Como italiano — en su estadio.

Sabah azerbaiyano - Barcelona — a domicilio.

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Este sorteo se enmarca en el nuevo formato de la Champions League, que incluye a 36 equipos en una única fase de liga, en la que cada equipo disputa ocho partidos ante ocho rivales diferentes, a razón de dos partidos por cada bombo, uno en casa y otro fuera.

Los ocho primeros clasificados avanzan directamente a los octavos de final, mientras que los equipos que ocupen los puestos del noveno al vigésimo cuarto disputan una eliminatoria a ida y vuelta para competir por las plazas restantes en los octavos de final, en tanto que los equipos del puesto 25 al último se despiden del torneo.

La fase de liga arranca el 8 de septiembre de 2026, la última jornada se disputará el 27 de enero de 2027, mientras que la final se celebrará el 5 de junio de 2027 en la capital española, Madrid.

Los enfrentamientos ante el Manchester City y el Paris Saint-Germain destacan como las pruebas más duras del Barcelona en la fase de liga, sobre todo porque ambos equipos pertenecen al primer bombo, mientras que los duelos frente al Aston Villa, el Sporting, el Feyenoord y el Galatasaray suponen otras exigentes pruebas, con la ventaja para el Barcelona de disputar cuatro partidos en su estadio.

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