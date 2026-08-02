Puede que Victor Osimhen se convierta en el delantero más solicitado durante las últimas semanas del actual mercado de fichajes veraniego, si el Galatasaray y el propio jugador abren la puerta a su salida, y todos los indicios apuntan a que eso podría ocurrir.

El Tottenham ya ha presentado una oferta inicial para incorporar al delantero nigeriano, valorada en unos 60 millones de euros, pero el club turco la rechazó.

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En el Barcelona se rumorea desde hace semanas que Osimhen podría marcharse por unos 75 millones de euros, pero su elevado salario representa el mayor obstáculo, ya que percibe unos 15 millones de euros netos, además de las primas, y también posee la totalidad de sus derechos de imagen, según el diario catalán "Sport".

La operación resultaría muy costosa si no accede a reducir su salario, algo que el jugador no ha contemplado hasta ahora.

Problemas en Turquía

Durante los últimos días se han difundido rumores sobre la existencia de problemas fiscales entre el jugador y el Galatasaray, y también se ha dicho que Osimhen renunció al brazalete de capitán del equipo, indicios que podrían señalar un cambio de ambiente próximo.

El Atlético de Madrid se ha interesado por el jugador, pero también se echó atrás por su elevado salario. En cuanto al Barcelona, no estudia esta posibilidad en la actualidad, pese a reconocer que Osimhen es un delantero del máximo nivel.

La espera es la protagonista de la situación, a la espera de saber qué depararán los próximos días y si el nigeriano aceptará finalmente marcharse, sobre todo teniendo en cuenta que ha estado cómodo durante los dos últimos años en Turquía.

Lo que parece claro es que Osimhen no se trasladará a Italia, ya que tiene una cláusula en su contrato que dificulta su venta a un club de la Serie A, pues el Galatasaray tendría que compensar al Nápoles con 70 millones de euros si eso ocurriera, por lo que su próximo destino podría ser Inglaterra o España.