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Nils Schmadtke, jefe de ojeadores del Bayern de Múnich, dejará el club a finales de enero antes de lo previsto. La búsqueda de un sucesor está en marcha, pero al parecer hay desacuerdo entre Max Eberl y Christoph Freund.

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Según informan tz y el Münchner Merkur, el director deportivo Freund habría recibido el encargo de buscar un sucesor de Schmadtke para ese puesto clave y habría elegido a Christopher Vivell como favorito.

Vivell, natural de Karlsruhe y de 39 años, está actualmente al frente de la captación de talentos del Manchester United, que no ha tenido demasiado éxito. Anteriormente fue jefe de ojeadores del RB Salzburgo, responsable de la planificación de la plantilla del RB Leipzig y director técnico del Chelsea. Freund y Vivell se conocen de su etapa juntos en Salzburgo.

Sin embargo, según tz/Münchner Merkur, la opción de Vivell se habría enfriado. El motivo sería un desacuerdo entre Freund y Max Eberl, su superior nominal como responsable del área deportiva en la directiva. Eberl no estaría convencido de volver a cubrir un puesto clave en el club muniqués con alguien procedente del entorno de RB.

¿Cómo es la relación entre Eberl y Freund en el Bayern de Múnich?

El propio Eberl también tiene, como es sabido, un pasado en RB. Algo más de un año después de dejar su puesto de director deportivo del Borussia Mönchengladbach por motivos de salud, fichó por el RB Leipzig como director general deportivo. La decisión le valió numerosas críticas, especialmente entre los aficionados del Gladbach, que en principio le eran favorables.

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Sin embargo, Eberl dejó el club de Leipzig apenas un año y medio después, también en medio de cierta polémica. El puesto de responsable del área deportiva en la directiva del Bayern estaba vacante desde la salida de Hasan Salihamidzic en mayo de 2023, por lo que Eberl fue relacionado repetidamente con un traslado a Múnich. Finalmente, a finales de septiembre de 2023 se produjo la ruptura entre Eberl y el RB Leipzig, tras la cual el club habló de «falta de compromiso» por su parte.

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En marzo de 2024, Eberl se incorporó finalmente al Bayern de Múnich como responsable del área deportiva en la directiva. Hasta entonces, Freund, que había llegado a Múnich en el verano de 2023 procedente del RB Salzburgo, se había encargado principalmente de planificar la plantilla.

Los medios describieron recientemente la relación entre ambos como «tensa». En particular, kicker se hizo eco del asunto: en abril de 2026 habló de un «matrimonio de conveniencia» y de varias diferencias entre los dos. Freund, sin embargo, lo desmintió tajantemente.

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«A mí también me sorprendió», dijo en una rueda de prensa el verano pasado sobre las informaciones acerca de posibles desavenencias internas. Y subrayó: «Es un placer trabajar juntos. Lo importante es cómo funcionan las cosas internamente, y ahí funcionan muy, muy bien».

Getty Images

¿Es Max Eberl el gran perjudicado en el Bayern de Múnich por la salida de Schmadtke?

Como realmente es así y la colaboración entre Eberl, Freund y el entrenador Vincent Kompany está dando abundantes frutos en lo deportivo, los contratos de Freund y de Eberl, cuya labor también se observa con cierto recelo dentro del club, fueron renovados hace unos meses.

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Con la marcha de Schmadtke, Eberl pierde especialmente a una persona de confianza. El responsable deportivo del Bayern habría defendido siempre dentro del club al hijo de su amigo Jörg Schmadtke y habría logrado que se prolongara su vinculación hasta el verano de 2027. También fue Eberl quien llevó a Schmadtke a Múnich en octubre de 2024.

Sin embargo, desde hace meses la continuidad de Schmadtke en el Bayern se valora de forma muy crítica dentro del club, por lo que ahora se producirá una separación anticipada a finales de enero de 2027. Incluso circularon rumores de que Schmadtke había filtrado información interna del club muniqués a los medios. No obstante, el hombre de 37 años rechazó tajantemente al menos esas acusaciones el jueves por la noche en una publicación en LinkedIn.

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«Nunca he transmitido información confidencial a los medios. Ni en Múnich ni en ningún otro sitio. Nunca he menospreciado a las personas que estaban bajo mi responsabilidad», aclaró Schmadtke. Y añadió: «Soy exigente, incluso incómodo, cuando se trata de calidad. No soy irrespetuoso. Y nada de lo que se ha escrito tuvo siquiera remotamente algo que ver con mi salida del Bayern de Múnich. No hablo públicamente de asuntos internos. No lo he hecho en ninguno de los clubes en los que he trabajado y tampoco voy a hacerlo ahora».