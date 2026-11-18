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El Barcelona ha empezado a planificar con antelación la próxima temporada y ha situado el refuerzo del centro de la defensa entre sus prioridades en el mercado de fichajes, pero la elección del nuevo central ha abierto la puerta a las discrepancias entre el director deportivo, Deco, y el entrenador, Hans Flick.

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Según el periodista Ekrem Konur, existe un «desacuerdo interno» entre Flick y Deco sobre el nombre que debe encabezar la lista de candidatos para reforzar la línea defensiva, ya que cada uno tiene una idea distinta del central que mejor se ajusta a las necesidades del conjunto azulgrana.

Flick se inclina por fichar a Nico Schlotterbeck, defensa del Borussia Dortmund, que a juicio del técnico alemán reúne las características necesarias para aplicar sus ideas futbolísticas. Deco, en cambio, prefiere incorporar a Alessandro Bastoni, defensa del Inter de Milán, al considerarlo una opción capaz de aportar al Barcelona el salto de calidad que necesita.

La preferencia de Flick por Schlotterbeck se basa en su profundo conocimiento del fútbol alemán y en su valoración de las cualidades del central del Dortmund en la defensa anticipada y en los duelos individuales, además de su solvencia en la salida de balón y en la construcción del juego desde atrás, características que encajan con el estilo que el entrenador quiere consolidar en el Camp Nou. Flick considera que Schlotterbeck es capaz de combinar la solidez defensiva con la capacidad de manejar el balón bajo presión, lo que daría al equipo más alternativas en la elaboración de las jugadas y ayudaría a lograr el equilibrio entre las tareas defensivas y ofensivas.

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Por su parte, Deco sitúa a Alessandro Bastoni al frente de sus opciones. El defensa del Inter de Milán cuenta con el aprecio del director deportivo por su experiencia en la máxima exigencia competitiva, su calidad técnica con el balón y su versatilidad para desempeñar distintas funciones defensivas.

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Deco considera que Bastoni representa una opción competitiva para reforzar la defensa del Barcelona, dada su capacidad para participar en la construcción del juego, factores que lo convierten en un candidato adecuado para cubrir las necesidades del equipo en la próxima etapa.

Ekrem Konur aseguró que Schlotterbeck y Bastoni siguen en la lista de objetivos del Barcelona, y señaló que el club aún no ha decidido qué camino seguirá en el refuerzo del centro de la defensa. La elección de uno u otro dependerá de la evaluación técnica y de la visión de la dirección deportiva, así como de las condiciones económicas de cada operación.

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El nombre de Alessandro Bastoni no es nuevo en los despachos del Barcelona. El central italiano estuvo fuertemente vinculado al club azulgrana durante el mercado de verano de 2026 y fue uno de los principales nombres que Deco intentó incorporar para reforzar la línea defensiva. Según informaciones de la prensa española, recogidas anteriormente por Goal , el director deportivo llegó a un entendimiento con el jugador para un posible contrato hasta 2031, pero la operación chocó con la falta de aprobación de Hans Flick, además del desacuerdo económico con el Inter de Milán, que se mantuvo firme en tasar a su jugador en unos 70 millones de euros, en medio de informaciones sobre el rechazo a una oferta inicial del Barcelona de 45 millones de euros.

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Por otro lado, Nico Schlotterbeck no estuvo lejos del radar del Real Madrid, después de que informaciones de la prensa alemana y española revelaran que el club blanco seguía al central alemán. Esas mismas informaciones apuntaban a contactos con sus representantes y a la disposición del Madrid a estudiar su fichaje por entre 50 y 60 millones de euros. El interés del Real Madrid por el jugador estaba ligado al deseo de José Mourinho de reforzar el centro de la defensa, pero la operación no llegó a concretarse y Schlotterbeck continuó en el Borussia Dortmund.

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