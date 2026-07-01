Desabre: «Hemos echado por tierra nuestro sueño ante uno de los mejores jugadores del mundo»

El sueño congoleño se esfumó cuando Harry Kane eliminó a África y llevó a Inglaterra a octavos del Mundial 2026.

El seleccionador congoleño, Sébastien Desabre, consoló a los suyos: «Hemos hecho un buen partido, pero uno de los mejores jugadores del mundo nos ha marcado dos goles».

El técnico francés, visiblemente afectado tras la derrota 2-1, insistió en elogiar a los suyos.

Reconoció: «Estamos decepcionados porque creíamos en nuestra capacidad para ganar; hemos hecho un buen partido. Al final, desperdiciamos dos ocasiones y uno de los mejores jugadores del mundo nos marcó dos goles; es una lástima».

A pesar de la eliminación, Desabre subrayó que la selección congoleña se marcha con la cabeza alta y dejó una buena impresión: «Hay que felicitar a los jugadores; han adquirido experiencia y así se construye el fútbol congoleño».

Reconoció que la experiencia fue clave en los minutos finales: «Al final nos faltó un poco de experiencia, pero así es el fútbol. Aprendemos y seguimos avanzando; continuamos nuestro camino con firmeza».

Volvió a mencionar a Kane: «Uno de los mejores jugadores del mundo nos ha marcado dos goles, es una lástima».

Concluyó con un mensaje de orgullo: «Hemos luchado con el espíritu del pueblo congoleño. Hemos hecho un buen partido ante una de las mejores selecciones del mundo y hemos demostrado lucha; eso es lo que la gente recordará del Congo».

El Congo se despidió del Mundial, pero se ganó el respeto del mundo tras plantar cara a los ingleses hasta el último minuto, en un partido en el que Harry Kane escribió el final, mientras que Desabre y sus jugadores escribieron un nuevo comienzo para el fútbol congoleño.