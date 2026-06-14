Derrota histórica: Australia se venga de Turquía por las selecciones asiáticas

La selección australiana derrotó 2-0 a Turquía este domingo, hora de Greenwich, en la fase de clasificación para el Mundial 2026 y acabó con su racha perfecta ante selecciones asiáticas.

Turquía llegaba con un historial perfecto: había ganado sus cuatro partidos anteriores ante selecciones asiáticas en la Copa del Mundo, hasta que Australia detuvo esa racha.

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Además, Australia presentó un once inicial con una media de 24 años y 226 días, el más joven de su historia en Mundiales, según Opta.

Los goles australianos los marcaron Nestor Iranconda (m. 27) y Conor Mitcalf (m. 75).

Ambas selecciones integran el Grupo D junto a Paraguay y Estados Unidos, anfitrión del torneo.

Estados Unidos lidera el grupo con 3 puntos —tras ganar 4-1 a Paraguay— y mejor diferencia de goles que Australia, seguida de Turquía en tercer lugar.



