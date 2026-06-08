Derksen tiene una opinión muy clara sobre la salida de Van Persie del Feyenoord

Johan Derksen considera lógico que la directiva del Feyenoord haya destituido a Robin van Persie. Los nuevos directores, Robert Eenhoorn y Dévy Rigaux, concluyeron tras una evaluación que es mejor contratar a otro entrenador para la próxima temporada.

«Es lógico y acertado que una nueva dirección no confíe en Van Persie», afirma Derksen en el pódcast Groeten uit Grolloo.

El analista de Drenthe añade: «Van Persie ha demostrado durante todo el año, igual que en el SC Heerenveen, que no está preparado como entrenador. Es un técnico novato. Este año se salvó gracias a Dick Advocaat a su lado; así no se puede tomar en serio a un entrenador que necesita un ayudante entre bastidores».

Además, tenía graves problemas con los jugadores y provocó una gran pérdida de capital. Sem Steijn, fichaje más caro, venía de brillar en el FC Twente; Van Persie lo sentó tras un partido y medio, sin darle tiempo a adaptarse en De Kuip. Además, lo nombraron capitán, algo incomprensible».

Quinten Timber tuvo que renovar o no jugaba, y el lateral izquierdo con tatuajes, Hartman, también se marchó. Si echas a tres titulares, no eres apto para el Feyenoord», concluye Derksen.

La nueva directiva no confía en él y quiere empezar con otro entrenador; baraja al austriaco Oliver Glasner, que hizo un buen trabajo en el Crystal Palace. Aunque en general no me gustan los técnicos extranjeros. Anthony Correia, que va al FC Utrecht, y Dick Schreuder, del NEC, son perfiles más adecuados para ese tipo de cargos», concluye Derksen, quien considera que Joseph Oosting no encaja en el Feyenoord.

«Es demasiado provinciano. El Feyenoord es un club de gran ciudad, con mucha presión mediática, y hay que ser muy fuerte ante los medios para sobrevivir», concluye Derksen, que descarta a Oosting —principal candidato del Go Ahead Eagles— para el banquillo de Róterdam.