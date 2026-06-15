Derksen temió por un momento que se repitiera en el Feyenoord el escenario del Ajax y ahora respira aliviado

Johan Derksen y René van der Gijp aplauden la vuelta de Giovanni van Bronckhorst al Feyenoord. Para ellos, el técnico que dio la liga en 2017 es el referente ideal, y Sipke Hulshoff aporta amplia experiencia táctica.

«Por un momento temí que nos pasara lo mismo que con Jordi Cruyff, que ese director técnico fichara claramente a un belga. Pero ese director es realmente quien manda allí», afirma Derksen en Vandaag Inside Oranje, satisfecho con el trabajo del director del Feyenoord, Dévy Rigaux.

«Me parece una elección excelente», añade Derksen sobre la nueva dupla técnica. «Van Bronckhorst y Hulshoff ya trabajaron juntos en el Liverpool, y de Hulshoff solo se oye que rinde muy bien».

Derksen añade que Van Bronckhorst ha madurado mucho como entrenador y que, tras aprender de Dick Advocaat, cuenta con más experiencia que Van Persie.

Van der Gijp lo califica de «escaparate ideal» para el club y añade: «Si Sipke se ocupa de los entrenamientos y la táctica, mejor; con Van Bronckhorst no siempre funcionaba, pero juntos pueden representar muy bien al Feyenoord».

Henk de Jong, que trabajó con Hulshoff en el SC Cambuur, lo define como «un excelente entrenador de campo. Sipke vino a verme con diecisiete años al Drachtster Boys y se ha desarrollado por completo gracias a los entrenadores».

De Jong, que regresa a la Vriendenloterij Eredivisie como asistente del Cambuur, concluye: «Sipke tiene un nivel muy alto en los entrenamientos y las reuniones. Además, quizá prefiera trabajar en su punto fuerte, sin ser el centro de atención».