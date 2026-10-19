Johan Derksen asistió atónito el domingo a la goleada que el Ajax le propinó al FC Groningen a domicilio (2-5). Un jugador del equipo local, en particular, quedó muy señalado a ojos de De Snor, según dejó claro en Vandaag Inside.

«Esta mañana leo los periódicos y están entusiasmados con el Ajax. Pero el Groningen contribuyó mucho a ello. Jugó rematadamente mal, como unos blandengues», afirmó Derksen, muy sorprendido por la actuación del equipo de Dick Lukkien.

«Y atrás hay un defensa central rubio. Lo consideran un gran talento, pero no sabe hacer nada», arremetió Derksen contra Thijmen Blokzijl. «Se maneja bastante bien con el balón. Cuando sale con él, la cosa no pinta mal».

«Pero no sabe defender, siempre llega tarde y no marca a sus rivales. No entiendo qué talento le ven», añadió el analista de Grolloo, que sigue sin estar convencido de las cualidades del defensa del Groningen.

Blokzijl fue bastante crítico tras el partido en ESPN. «Encajamos dos goles de córner y fallamos en las transiciones. Sencillamente, no estuvimos a la altura», reconoció el defensa central.

Valentijn Driessen intervino: «También tenemos que dejar de insistir en que ese portero es bueno. Ya lo hemos visto con Vaessen. Está loco, es demasiado bajo y no para ningún balón», afirmó el especialista en la Eredivisie, nada impresionado por Etienne Vaessen.

Vaessen detuvo un penalti a Davy Klaassen en la primera parte. Sin embargo, no fue suficiente para evitar la dura derrota del Groningen ante el Ajax. El Trots van het Noorden ocupa por ahora el séptimo puesto en la Vriendenloterij Eredivisie.