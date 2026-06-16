Derksen: «Quizá Koeman no debería haberlo llevado. Es un lastre»

René van der Gijp rechaza la presión de la prensa neerlandesa para que Frenkie de Jong sea suplente. El colaborador de «Vandaag Inside Oranje» pide a Ronald Koeman mantener la calma tras el 2-2 ante Japón.

«No, déjalo ya. Mantengamos un equipo divertido y démosle tres partidos de margen», opina el analista de Dordrecht, que no ve necesario cambiar la alineación de la Orange ahora. «Hay que acostumbrarse un poco unos a otros. Es un torneo, tío».

«Todos esos periodistas son unos oportunistas», añade Johan Derksen, de acuerdo con su colega. «Empatas un partido y ya quieren cambiar a uno, sacar a otro».

«Yo me digo: esos ni siquiera han tocado un balón y ahora se la saben todas», añade Derksen, quien pide ignorar las críticas de los seguidores en los medios.

Van der Gijp añade que nunca le sorprenden las alineaciones de Koeman: «Siempre son acertadas; solo los cambios ante Japón no lo fueron», reconoce.

«Quitar a Memphis Depay fue un error; meter a un Memphis que no está al 100 % cuando tienes a ese caballo de batalla», insiste Derksen, que prefiere a Wout Weghorst como recambio.

Por último, Van der Gijp rechaza la idea de colocar a Memphis justo detrás del delantero centro, Donyell Malen: «Si no está en plena forma y se mete en el centro del campo, hace locuras con el balón. Cuando está en forma juega en uno o dos toques, pero si no, se enreda entre cuatro defensas y eso no funciona».

«Quizá Koeman hubiera hecho mejor en no convocarlo; es un lastre para el grupo. Sigue creyéndose la estrella, aunque su rendimiento no lo justifica. Siempre es difícil dejarlo en el banquillo», concluye Derksen.