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Ronald KoemanIMAGO
Rian Rosendaal

Traducido por

Derksen: «Quizá Koeman no debería haberlo llevado. Es un lastre»

Holanda
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René van der Gijp rechaza la presión de la prensa neerlandesa para que Frenkie de Jong sea suplente. El colaborador de «Vandaag Inside Oranje» pide a Ronald Koeman mantener la calma tras el 2-2 ante Japón.

«No, déjalo ya. Mantengamos un equipo divertido y démosle tres partidos de margen», opina el analista de Dordrecht, que no ve necesario cambiar la alineación de la Orange ahora. «Hay que acostumbrarse un poco unos a otros. Es un torneo, tío».

«Todos esos periodistas son unos oportunistas», añade Johan Derksen, de acuerdo con su colega. «Empatas un partido y ya quieren cambiar a uno, sacar a otro».

«Yo me digo: esos ni siquiera han tocado un balón y ahora se la saben todas», añade Derksen, quien pide ignorar las críticas de los seguidores en los medios.

Van der Gijp añade que nunca le sorprenden las alineaciones de Koeman: «Siempre son acertadas; solo los cambios ante Japón no lo fueron», reconoce.

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«Quitar a Memphis Depay fue un error; meter a un Memphis que no está al 100 % cuando tienes a ese caballo de batalla», insiste Derksen, que prefiere a Wout Weghorst como recambio.

Por último, Van der Gijp rechaza la idea de colocar a Memphis justo detrás del delantero centro, Donyell Malen: «Si no está en plena forma y se mete en el centro del campo, hace locuras con el balón. Cuando está en forma juega en uno o dos toques, pero si no, se enreda entre cuatro defensas y eso no funciona».

«Quizá Koeman hubiera hecho mejor en no convocarlo; es un lastre para el grupo. Sigue creyéndose la estrella, aunque su rendimiento no lo justifica. Siempre es difícil dejarlo en el banquillo», concluye Derksen. 

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