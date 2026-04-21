Derksen: «Que los jugadores marroquíes hagan eso es un insulto al pueblo neerlandés»

Johan Derksen insiste en que los futbolistas de origen marroquí nacidos en los Países Bajos deben jugar con la selección neerlandesa. El analista de Grolloo lo afirmó en Starting XI Official durante la final de la Copa en De Kuip.

Derksen lo justifica así: «Han nacido aquí, se han beneficiado de nuestras condiciones sociales y educativas, y deben devolver algo».

«Sus padres dejaron Turquía o Marruecos buscando una vida mejor aquí, y eso está bien. Pero quienes nacen y se forman en Holanda deben retribuir a este país, no elegir otra selección solo porque al abuelo le guste», añade.

Añade que los hinchas de Países Bajos suelen ser menos efusivos que los de Marruecos o Turquía, y que por eso los jugadores eligen estos países.

«Eso también tiene que ver con el carácter del pueblo. Los turcos son un poco más extravagantes, ¿no? Ya me parece bastante malo que nosotros cantemos “olé olé”», señala Derksen con ironía, refiriéndose a los seguidores de la Oranje.

Al preguntarle por algún jugador marroquí que podría llegar a la selección holandesa, menciona a Hakim Ziyech, quien tenía nivel para ser convocado pero optó por Marruecos.

«No hay muchos. Y los Países Bajos a veces lo abordan con cierta arrogancia. Ziyech también. Estaba bastante dispuesto a jugar con los Países Bajos. Pero entonces el seleccionador tiene que ganarse su confianza y darle una oportunidad. Y si luego se siente decepcionado por no ser seleccionado, se va a Marruecos», suspira Derksen.