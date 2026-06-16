Derksen está muy molesto con Infantino tras su visita al vestuario

Johan Derksen criticó el martes a Gianni Infantino en «Vandaag Inside Oranje». El analista, conocido por su franqueza, consideró una vergüenza que el presidente de la FIFA visitara el vestuario de Irán tras el 2-2 contra Nueva Zelanda.

Infantino afirmó estar orgulloso de los jugadores iraníes y calificó de honor la presencia del país en el Mundial. La participación de Irán estuvo en duda por las tensiones con Estados Unidos, anfitrión del torneo, y la postura a menudo hostil del presidente Donald Trump.

«Gracias por estar aquí. Sé lo que estáis viviendo, pero sois más fuertes que nada. Habéis unido este estadio detrás del Team Melli y estáis enviando un mensaje poderoso al mundo. Gracias», declaró Infantino entre los aplausos de los jugadores iraníes.

«Deberían haber echado a Infantino», refunfuña Derksen. «A Irán se le trata muy mal. Les dejan jugar un partido en Estados Unidos y luego tienen que marcharse. Así no se trata a los equipos cuando se es país anfitrión».

«Ese Infantino estaba ahí otra vez robándose el protagonismo. Porque sabe que hay un equipo de cámaras. Si yo hubiera sido el seleccionador de Irán, habría dicho: aquí no entra nadie en el vestuario. Y tú, desde luego, tampoco», había esperado Derksen que el seleccionador Amir Ghalenoei actuara con más firmeza tras el primer partido de su equipo en el Mundial.

«Quizá esos jugadores también sean víctimas del régimen de Irán», apunta el abogado Job Knoester. René van der Gijp lo confirma: «Cien por cien». «Pero esto no tiene nada que ver con el régimen», replica Derksen.

«Ese sinvergüenza no tiene nada que hacer allí. Está ahí simplemente para acaparar el protagonismo», añade Derksen, indignado, dando otra puñalada a Infantino. «Igual que le hace la pelota a Trump cuando hay una cámara cerca».