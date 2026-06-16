Derksen arremete contra Kjeld Nuis tras sus duras críticas a la selección holandesa

El martes, en el programa «Vandaag Inside Oranje», Johan Derksen criticó con dureza a Kjeld Nuis. El patinador afirmó que la selección holandesa jugó lento ante Japón (2-2) y que en otros partidos del Mundial se ve más velocidad. Derksen rechazó esas críticas.

«Me pareció que el ritmo fue bastante lento», analiza Nuis sobre el debut neerlandés en el Mundial. El patinador rechaza que contra Japón «no se pueda jugar al fútbol»: «No soy un experto, pero ¿por qué no?».

Tampoco acepta que los jugadores estuvieran cansados al final del partido. «Oí al comentarista decir que el ritmo había bajado un poco. Pero estamos en el minuto 83. ¿Qué significa que sea el minuto 83? Hay que jugar los noventa, así que hay que estar en condiciones físicas para ello».

«Hablas como un ciclista», responde Derksen, sorprendido. «Ante una defensa como la de Japón, que se repliega atrás, no hay espacios para desbordarla».

Derksen recuerda que la temporada ha sido larga, con tres partidos por semana: «Físicamente son indestructibles, pero eso no se nota contra Japón».

Holanda encaminaba un 2-1 ante Japón, pero cedió dos puntos en el final. El sábado enfrentará a Suecia, que goleó a Túnez en el debut.